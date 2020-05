AMEL 60 – Geleneksel ve modern buluştu

Geçen ocak ayında açıklanan Avrupa Yılın Yatı (European Yacht of The Year) ödüllerinin Lüks-Gezi kategorisinin kazananı olan Amel 60, firmanın iki yıl önceki 50 modelinin daha çok modern teknoloji, hacim ve detay katarak geliştirilmiş versiyonu. Köklü markanın kurucusu Henri Tonet’in yarattığı prensibin değişmediğini görüyoruz: Amel, her yıl yeni model üretmektense, var olanları kusursuz hale getirmeyi tercih ediyor.

Fransız Amel, elli yılı aşkın süredir La Rochelle’deki tersanesinde ürettiği daha önceleri ketch, şimdi ise tek direkli yelkenlileri ile tanınıyor. Markanın kurucusu Henri Tonet (daha çok Henri Amel olarak bilinir) farklı vizyonuyla sektörün saygınlığını kazanmış bir isim. 2005’te hayata veda edene kadar da Amel kalitesini korumak için ekibiyle çalıştı. Bugün Amel, üretim ve tasarım ilkelerini koruyarak yeniliklere de göz kırpıyor. Yeni amiral gemisi Amel 60, bunun habercisi. 2017’de Amel 50’yi lanse eden firma, iki yıl sonra bu modelin geliştirilmiş ve daha modern versiyonu olan Amel 60 ile denizcileri sevindirdi. Yaz yaklaşırken, (şimdilik) kapalı alanlarda yaşamı sürdürürken yeni modelleri daha yakından tanımanın ve haklarında daha detaylı bilgi sahibi olmanın tam zamanı.

DAHA HIZLI, DAHA KULLANIŞLI

Uzun seyirlere elverişli teknelere imza atan markanın son modeli Amel 60, Eylül 2019’da düzenlenen Cannes Yachting Festival’da yapılan dünya prömiyerinden beri yelkenli tutkunlarının yakın takibinde. Konfordan, güvenlik özelliklerinden ve klasik Amel tarzından ödün vermeden yaratılan tekne, Berret-Racoupeau Yacht Design imzasını taşıyor. Prömiyerin ardından Avrupa Yılın Yatı (European Yacht of The Year) ödüllerinde Lüks-Gezi kategorisinin kazananı unvanını da alan karbon direkli Amel 60, tek kişi ile kullanım özelliği, performansı ve maksimum konfor sunumuyla dikkat çekiyor. Daha hızlı, manevra kabiliyeti yüksek ve pratik olan tekne, Amel’i seçenlerin isteklerini karşılıyor. Nasıl mı? Devamı Mayıs 2020 sayımızda…