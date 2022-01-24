Denizde geçecek güzel zamanları, güzel hediyelerle ölümsüzleştirin

Denizci aileler zamanlarını denizde geçirmeyi seviyorlar ancak deniz aynı zamanda ailenin pek çok bireyi için bolca boş zaman ve dinlenme anlamına geliyor.

1- Akıllı saat

Akıllı telefonlar varken pek çok insan akıllı saatleri gereksiz görebiliyor ama bir kez akıllı saat kullanmaya başlayan da bir daha ondan vazgeçemiyor. Bu küçük asistanların bazıları aynı zamanda farklı kayışlarla kullanıcısının tarzına uygun aksesuarlara da dönüşebiliyor.

2- E-kitap okuyucu

Kitaplar ve dergiler artık hızla dijitalleşiyor ve pek çok insan kitap okumak için tablet edinmeyi tercih ediyor. Ancak tabletlerin ekranları çok fazla enerji kullandığı için sürekli şarj istemesi büyük bir problem. Üstelik kitabınızı okurken, arka planda çalışan işletim sisteminden veya sosyal medya uygulamalarından sürekli uyarılar gelmesi de insanın konsantrasyonunu bozabiliyor. Oysa sadece kitap okumak için yaratılmış ve sayfa çevirmediğiniz sürece enerji tüketmeyen e-kitap okuyucuları, haftalarca şarj istemeyen siyah beyaz ekranlarıyla, kitap ve gazete/dergi okurlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

3- Laptopsuz olmaz

Dijital dünya bir ara tamamen mobil cihazlara kayacak gibi görünse de laptop’ların modasının hiç geçmeyeceğini kısa sürede bütün dünya kabullendi. Aile bireyleriniz için veya sevgiliye hediye seçiyorken eğer video oyunlarına ilgisi varsa oyunları için güçlü bir laptop seçmek isteyebilirsiniz. MSI laptop veya Asus laptop modelleri arasında araştırma yapabilirsiniz.

4- Gimbal

Bugün artık pek çok insan elinde telefon kamerasıyla sürekli dijital içerikler üretip sosyal medyada paylaşıyor ve bu yaşam biçimi içinde eninde sonunda sarsıntısız görüntüler elde etmek bir soruna dönüşebiliyor. Sevdikleriniz amatör olarak sosyal medya içerikleri oluşturuyorsa, onlara hayatlarını kolaylaştıracak giriş seviyesi bir Gimbal hediye etmeyi de düşünebilirsiniz.

5- Akıllı televizyon kutuları

Akıllı televizyonlar artık hayatın bir parçası ve neyse ki televizyonları akıllandırmak çok kolay bir iş. Aslında uzun zamandır çoğu televizyon akıllı özelliklerle piyasaya çıkıyor ancak zamanla işletim sistemleri veya uygulamaları eskiyor, güncelleme almıyor ve kullanımı zor hale gelebiliyor. Stick veya kutu şeklinde satılan harici akıllı televizyon kutuları ise neredeyse piyasadaki her televizyonu internete bağlayıp dijital içerikleri tüketebileceğiniz bir akıllı televizyona dönüştürüyor. Kaçırdığınız dizilere hızlıca ulaşmak, takip ettiğiniz YouTube kanallarından güncellemeler almak, sosyal medya servisleri, e-dergi uygulamaları ve daha birçok içerik hizmeti akıllı TV’ler ile büyük ekranda ve konforlu bir şekilde hayatınıza giriyor.