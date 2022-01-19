Denizciler için 5 güzel hediye

Sevgililer Günü yaklaşırken deniz tutkunu sevdiğiniz insanlara nasıl bir hediye alacağınızı düşünüyorsanız, sizin için 5 güzel hediye fikri hazırladık.

1- Sırt Çantası

Denizcilerın çantaya ihtiyacı olmayacağını düşünmek büyük bir hatadır. Aksine, denizci insan demirlediği her noktada sırt çantasına sık sık ihtiyaç duyar. Eşyalarını organize edebilesine imkan veren, akıllıca tasarlanmı bir sırt çantası denizcileri çok mutlu edecektir. Su geçirmemesi gerektiğini de söylememize gerek yoktur sanırız?

2- Kitap

Kitap her ne kadar klasik bir hediye gibi görünse de denizde, teknesinde zaman geçiren insanlar için çok değerlidir. Özellikle denizcilik konusundaki kitapları bulmak her zaman kolay olmaz ve bu kitaplar çok değerlidir.

3- Dijital ihtiyaçları unutmayın

Denizci bir insana, sevgililer günü hediyesi seçerken günümüzün dijital ihtiyaçlarını da unutmamalısınız. Denizde elektrik çok değerlidir, dolayısıyla güç tasarrufu konusunda kendini kanıtlamış dijital cihazlar çok güzel hediyeler olabilir. Akıllı saat, telefon, tablet, laptop, fotoğraf makinesi, drone gibi cihazları çalıştırmak için yedek aküler, powerbank’lar, güneş enerjisi panelleri, kamp ateşinden elektrik üreten adaptörler… Bunlara ihtiyaç asla bitmez. Ayrıca enerji tasarruflu cihaz demişken Huawei laptop modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.

4- Tarzına uygun bir kazak

Kış aylarında teknesinden vazgeçemeyen deniz tutkunları için en büyük problem soğuktur. Bu öyle bir soğuktur ki, insanın hücrelerine kadar işler. Ona sıcacık kazaklar almak çok doğru bir hediye olabilir.

5- Pratik mutfak gereçleri

Garip ama gerçek, denizde mutfak gereçlerine de fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Geniş ev mutfakları için tasarlanmış hantal mutfak gereçleri küçük tekne mutfaklarına çoğu zaman uygun olmaz. Dolayısıyla, aynı anda çok iş yapabilen ve bir de utanmadan küçük hacimleriyle her yere sığabilen mutfak gereçleri bulursanız, bir denizcinin kalbini kolayca kazanabilirsiniz.