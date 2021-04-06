Teknenin gardırobu yeni sezona hazır mı?

Baharla beraber tekneleri karadan denize indirme zamanı geldi. Tekne sahipleri, kış boyunca karada bekleyen, bakımları yapılan, zehirlileri atılan teknelerine kavuşmak için gün saymaya başladı. Peki bu sezon, teknedeki gardıroplarımızda neler olacak? İşte 2021 yelken ve yat sezonu için küçük tavsiyeler.

1 – Bahar soğuklarına yenik düşmeyin

Eğer bahar aylarında tekneyle çıkmayı planlıyorsanız, bulunduğunuz iklimi de göz önüne alarak, özellikle akşamları çok düşebilen sıcaklıklardan olumsuz etkilenmemek için yanınızda sıcak kıyafetlerin bulunmasını tavsiye ediyoruz. Bağışıklığı düşürme riski almanıza hiç gerek yok. Özellikle vücudun en kolay üşüyen bölgelerini, boğazınızı ve ayaklarınızı sık sık kapatacak atkılar,. boğazlı denizci kazakları ve çoraplarla vücudunuzu sıcak tutun, riske girmeyin, soğuk almayın. Dünyada pandemi hala devam ediyor.

2 – Ayakkabı konforundan ödün vermeyin

Teknede ayakkabı giymiyor olabiliriz ama tekneden çıktığımız anda limanda, ziyaret ettiğimiz kasabalarda, uzun yürüyüşler yapacağımız doğal güzellikler arasında yükümüzü ayaklarımızı çekecek ve onları yeni, taze, konforlu, sağlam ayakkabılarla şımartmak yapılacak en akıllıca yatırımlardan biri olabilir. Dolayısıyla bu sezon ayakkabı seçimini bir de bu gözle yapmaya çalışın.

3 – Dijital dünyadan kopmayın

Teknede elbette telefonlarımız da çalışıyor olacak ancak seyir anında her zaman telefonlarımıza ulaşamayabiliyoruz. Su geçirmeyen akıllı saatler denizcilerin artık en büyük yardımcıları. Eğer hala edinmediyseniz, ihtiyaçlarınıza uygun bir modeli seçmenizi tavsiye ediyoruz. Hayatınız çok kolaylayacak. Ayrıca sağlık verilerinizi de akıllı saatiniz sayesinde anlık olarak takip edebilirsiniz. Üstelik akıllı saatlerin bazıları farklı kayışlar sayesinde, her kıyafetinize uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebiliyor. Yani şık birer aksesuara da dönüşebiliyorlar.

4 – Denizci şıklığı

Deniz, zor bir arkadaş olarak hepimizi tatlı tatlı yorabiliyor, kimi zaman hırçınlaşabiliyor ama o limana demiri attığımız anda yaşadığımız mutluluk, huzur, keşif heyecanı ve başarı duygusunu hepimiz tanıyoruz. İşte o anlarda fotoğraf makineleri çıkıp da anı fotoğrafları alınırken, dostlarla yemek sofralarında otururken şık görünmeyi de tercih etmek çok anlaşılabilir bir istek… Denize çıkmadan önce tarzımızı yansıtan yeni sezon kıyafetlerini de yanımıza almak elbette doğru bir karar olacaktır. Bu noktada yeni sezon koton ürünlerini de incelemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.