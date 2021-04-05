Yacht Türkiye NİSAN 2021 – 182

12 ALESTA
Boston Whaler, Ferretti, Galeon Yachts, Hallberg Rassy, Heesen Yachts, Pershing, Antonini Navi, Onda Tenders, Sea Ray, TINA, Yalıkavak Marina, Percal Textile…
22 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
25 KILAVUZ
Ünleri ülke sınırlarını aşan Türk üreticilerden 10 popüler tekne…
36 KAPAK
Çağdaş yatçılıkta bir yaratıcılık ve inovasyon ikonu: 62 metrelik Voice…
44 MEGAYAT
Dünyanın en büyük hibrit yatlarından 80 metrelik lüks ve sıra dışı Artefact…
54 SEVGİLİ TEKNEM
1979 yapımı bir Tayana Vancouver 42 olan Suishin’in hikâyesi…
60 TEKNE HAYATI
Genç yaşına rağmen tekne yaşamını ve charter işini tercih eden Beyza Kestaneci’nin deniz tutkusu…
66 CHARTER
Yeni sezonda tekne tatili yapmak isteyenler için önde gelen firmaların kampanyalarını ve rotalarını araştırdık…
76 MACERAPEREST
Edhem Dirvana, 36. America’s Cup’ın sürprizlerle dolu final yarışlarını yorumladı…
84 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, geçen ay kaybettiğimiz sualtı arkeolojisinin öncüsü George F. Bass’i yazdı…
86 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz, Tersane-i Amire ve çevresinde yapılan yıkımı kaleme aldı…
90 HUKUK
Avukat Murat Sümer’in kaleminden Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu…
92 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, yeni Gemi Atık Yönetimi Yönetmeliği taslağını ve Pis Su Takip Sistemi’ni yazdı…
96 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, en büyük küresel sorunumuz susuzluğu değerlendirdi…
100 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, denizde ve karada sayısız aplikasyonda kullanılan GPS sistemini anlattı…
108 TRAMOLA
Çanakkale Zaferi 106. Yıl Kupası, TAYK Nisan takvimi, BAUISC İlkbahar Trofesi, 470 Dünya Şampiyonası, One Yacht…
112 TRAMOLA EKİP
İddialı ve başarılı yelken takımı Team Linea Rossa…
116 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, yat şefliğine adım atan Burcu Düzey’le söyleşti…
124 KİTAP
Emekli Amiral James Stavridis’in kaleme aldığı “Denizin Gücü, Okyanusların Tarihi ve Jeopolitik Önemi”…
128 OTOMOBİL
Mercedes Benz E 300 Coupé FL Edition 1 AMG, Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid, Ford Ranger Wildtrak 4X4…
130 TEKNİK
Teknelere zehirli boyaların uygulanması için uzman önerileri…
132 YAT MARKET