Yacht Türkiye NİSAN 2021 – 182

12 ALESTA

Boston Whaler, Ferretti, Galeon Yachts, Hallberg Rassy, Heesen Yachts, Pershing, Antonini Navi, Onda Tenders, Sea Ray, TINA, Yalıkavak Marina, Percal Textile…

22 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

25 KILAVUZ

Ünleri ülke sınırlarını aşan Türk üreticilerden 10 popüler tekne…

36 KAPAK

Çağdaş yatçılıkta bir yaratıcılık ve inovasyon ikonu: 62 metrelik Voice…

44 MEGAYAT

Dünyanın en büyük hibrit yatlarından 80 metrelik lüks ve sıra dışı Artefact…

54 SEVGİLİ TEKNEM

1979 yapımı bir Tayana Vancouver 42 olan Suishin’in hikâyesi…

60 TEKNE HAYATI

Genç yaşına rağmen tekne yaşamını ve charter işini tercih eden Beyza Kestaneci’nin deniz tutkusu…

66 CHARTER

Yeni sezonda tekne tatili yapmak isteyenler için önde gelen firmaların kampanyalarını ve rotalarını araştırdık…

76 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, 36. America’s Cup’ın sürprizlerle dolu final yarışlarını yorumladı…

84 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, geçen ay kaybettiğimiz sualtı arkeolojisinin öncüsü George F. Bass’i yazdı…

86 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, Tersane-i Amire ve çevresinde yapılan yıkımı kaleme aldı…

90 HUKUK

Avukat Murat Sümer’in kaleminden Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu…

92 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, yeni Gemi Atık Yönetimi Yönetmeliği taslağını ve Pis Su Takip Sistemi’ni yazdı…

96 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, en büyük küresel sorunumuz susuzluğu değerlendirdi…

100 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, denizde ve karada sayısız aplikasyonda kullanılan GPS sistemini anlattı…

108 TRAMOLA

Çanakkale Zaferi 106. Yıl Kupası, TAYK Nisan takvimi, BAUISC İlkbahar Trofesi, 470 Dünya Şampiyonası, One Yacht…

112 TRAMOLA EKİP

İddialı ve başarılı yelken takımı Team Linea Rossa…

116 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, yat şefliğine adım atan Burcu Düzey’le söyleşti…

124 KİTAP

Emekli Amiral James Stavridis’in kaleme aldığı “Denizin Gücü, Okyanusların Tarihi ve Jeopolitik Önemi”…

128 OTOMOBİL

Mercedes Benz E 300 Coupé FL Edition 1 AMG, Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid, Ford Ranger Wildtrak 4X4…

130 TEKNİK

Teknelere zehirli boyaların uygulanması için uzman önerileri…

132 YAT MARKET