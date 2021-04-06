Sınırları aşmak ARTEFACT

Alman tersane Nobiskrug, inovatif tasarımlarıyla dünya yat sektörüne farklı bir vizyon kazandırmaya devam ediyor. Gregory C. Marshall tarafından tasarlanan 80 metrelik Artefact, dünyanın en büyük hibrit yatlarından biri. Mühendislik, tasarım, bilim ve hayal dünyasının sınırlarını zorlayan Artefact sıra dışı karakteriyle 21. yüzyıla adanmış.

Fotoğraflar FRANCISCO MARTINEZ Yazı Melda Onbaşyan

Sınırları zorlayan tasarımları ve seri olarak üretilmesi imkânsız, kişiye özel yatlarıyla tanınan Alman tersane Nobiskrug, süperyat inşasında yeni bir çağ başlatıyor. Nesiller boyu kullanılabilecek, sürdürülebilir ve çevre dostu yatlar üretmeyi hedefleyen tersane yat sahiplerinin hayallerini, yenilikçi fikirler ve ileri teknoloji ile buluşturuyor. Tersanenin daha önce suya indirdiği, dünyaca ünlü tasarımcı Philippe Starck imzalı 143 metrelik sıra dışı yelkenli Sailing Yacht A, bu vizyonun en güzel kanıtlarından biri. 2020’de suyla buluşan 80 metre boyunda ve 16,80 metre enindeki megayat Artefact de tersanenin ve yat sahiplerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tam deplasman çelik gövde, GRP kompozit üstyapı ile tasarlanan gövdesi Gregory C. Marshall imzalı, iç düzenlemesi ise deneyimli İngiliz tasarımcı Reymond Langton imzalı olan Artefact, her detayıyla sıradan olmaktan çok uzakta. Devamı Nisan 2021 sayımızda…