 LİPSİ ADASI  Sezonun trend rotalarından

Kendimizi denize bırakmak istediğimiz, güneşin tadını plajda, yeni rotalarda tatmayı arzuladığımız zamanlardayız. Hâl böyle olunca benim de yazmaktan en çok keyif aldığım konuya, rota önerilerine devam etmek için güzel bir bahanem oluyor. Bu ayki önerim Lipsi Adası.

Yaz mevsiminin sıcacık günlerini prova ettiğimiz, baharın son durağı Mayıs ayından herkese merhaba! Nisan ayının kararsız havalarından sonra Mayıs ayının güneşli karşılaması hepimize iyi gelecek, içimizi ısıtacak diye umuyorum. Bugünlerde sadece yaz heyecanı yaşamakla kalmıyoruz, tatil planları için de kolları sıvıyoruz. Açıkçası, bu kadar hareketli geçen bir kış ayından sonra sizleri hangi rotayla buluşturacağımı biliyordum. Bu senenin seyahat trendlerine bakınca da ne kadar doğru bir tercih yaptığımı görmüş oldum. 2025’te trend “yenilenme seyahatleri”. Vogue’un seyahat trendleri listesinden Hilton’un açıkladığı Küresel Seyahat Eğilimleri Raporu’na kadar her yerde, yenilenme inzivalarının tatil seçimlerimizde popüler motivasyon kaynağı olacağı söyleniyor. Sanıyorum ki pandemiyle alışkanlık haline getirdiğimiz sadelik ve minimalist yaşam hâlâ etkisini gösteriyor ve artık bizde kalıcı bir yaşam tarzı oluşturuyor. Diğer yandan özellikle yoğun çalışma temposu ve şehir hayatının gitgide artan kaosu, kendimiz için yaratacağımız zamanlarda, “şarj olma” isteği taşımamıza sebep oluyor. Trendler değişir ama insanın hayatında dengeyi bulma isteği bakidir benim gözümde. Sizlere bu yazımda hem trendlere hem de bu görüşüme dayanarak, tüm senenin yorgunluğunu atabileceğiniz bir rota önerisiyle geldim: Lipsi Adası.

DENİZCİLER İÇİN SAKİN BİR DURAK

On İki Adalar’ı ne kadar çok sevdiğimi sadık okurlar biliyordur. Ailece yaz aylarını, tekneyle bu adaları geze geze geçirmeyi çok seviyoruz. On İki Adalar’ın geneli sakin olsa da bazı adalar aradan el değmemişliğiyle ayrılıyor. Lipsi Adası o adalardan birisi. Kısaca adayı anlatmam gerekirse, Lipsi, Türkçede bazen “İlipsi” olarak geçen, halk arasında ise “Eşekler Adası” diye anılan, küçücük ama etkileyici bir Yunan adası. Bu arada adaya neden “Eşekler Adası” denildiğini gittiğinizde anlıyorsunuz. Eşek dostlarımızla bir karemiz olmasa da bizim küçük Deniz’in burada sevimli bir arkadaşıyla fotoğrafı oldu. Şirin bir köyü anımsatan bu ada öyle bir yer ki bir saatte yürüyerek neredeyse tamamını gezmek mümkün. Hem diğer Yunan adalarında karşınıza çıkan süngercilik geleneğinin izlerini hem de Lipsi’nin kendine özgü birçok dokunuşunu görüyorsunuz. Özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen kampçıların gözdesi olan Lipsi, aynı zamanda denizciler için de dinlenip nefes alabilecekleri sakin bir durak. Yaklaşık 600 kişilik nüfusuyla, kalabalıktan uzak, sade bir yaşam sürüyor burası. El değmemiş koyları ve dingin köy yaşamı, sessizlikle bütünleşen bir yaz tatili arayanlar için birebir. Leros ve Patmos adalarının yer aldığı konumun tam ortasında konumlanan bu minik ada, geleneksel şarap üretimini sürdüren yerlileriyle kültürel zenginliğini de koruyor. Peki Lipsi Adası’na tekne ile nasıl gidilir?

TEKNEYLE YUNAN ADALARINA GİRİŞ: ÜÇ ADIMDA PROSEDÜR

Yunanistan’a tekneyle geçerken hem Türkiye’de hem de varışta şu belirli işlemleri tamamlamak gerekiyor:

1. Pasaport kontrolü:

Her yurt d›ﬂ› seyahatinde oldu€u gibi hem ç›k›ﬂta hem de giriﬂte pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Giriﬂ yapaca€›n›z adan›n yo€unlu€una ve tarihe göre iﬂlem süresi de€iﬂebilir. Lipsi Adas› küçük bir ada oldu€u için yo€un bir kontrol durumu söz konusu olmuyor.

2. Gümrük iﬂlemleri ve evraklar:

Transitlog belgesini teslim ediyor, TEPAI (Yunanistan deniz vergisi) için ödeme yap›yorsunuz. Bu vergi, her ay›n ilk gününden sonuna kadar geçerli olacak ﬂekilde ayl›k al›n›r. Tekne ruhsat›, sigorta ve varsa kaptanl›k belgenizin yan›n›zda oldu€undan emin olun.

3. Liman polisi iﬂlemleri:

Liman polisiyle son kontroller gerçekleﬂtirilir. Ba€land›€›n›z limanda yetkililere u€rayarak evraklar› onaylat›r ve adaya resmi giriﬂinizi tamamlars›n›z.

TEKNECİLERE ÖNERİ: LİRA KOYU

Lipsi Adası Türkiye’ye yakınlığıyla çoğu tekne sahibinin uğrak noktası. Adanın güneyinde ana liman olan Moskato Limanı karşınıza çıkıyor. Burası hem geceleme hem de karaya çıkarsanız keyifli vakit geçirmek için çok ideal. Genelde geceyi geçirme için burası tercih ediliyor. İskelenin doğu tarafına bakan kısmında dalga olabileceği için yanaşması daha kolay olan batı tarafını öneririz.

Bizim gibi tekneyle seyahat edeceklere bir öneri bırakmak istedim. Biliyorum ki özellikle yaz aylarında, gitgide popüler olan bu tip lokasyonlarda demirleme, bağlanma sorun olabiliyor. Lipsi sularından vazgeçmeyenlere gece teknede kalabilecekleri bir önerim var, Lira Koyu. Burası Lipsi’nin güneyinde, bir adacığın koruduğu üç koydan oluşan büyük bir koy. Bu kadar korunaklı olunca tahmin edebileceğiniz gibi meltem ve rüzgâra karşı çok ideal bir konum. Burada en sol tarafta alargada kalabilir veya kıçtankara yapabilirsiniz. Koyun dibi kum olduğu için demiri tutma konusunda oldukça başarılı. Aynı zamanda üç koydan ortadakini tercih ederseniz bir taverna ve ona ait tonozları görebilirsiniz. Bizim gibi katamaran sahibiyseniz en sağda kalan koy derinliği düşük olduğu için çok uygun.

GİRİŞ YAPTIKTAN SİZİ SONRA NELER BEKLİYOR?

Henüz limana varmadan adaya uzaktan baktığınızda, şehirde gözünüzün alıştığı yan yana dizilmiş evleri görmüyorsunuz burada. Yer yer yeşillikler ve en önemlisi bolca mavilik var Lipsi’de. Limana vardığınızda dikkatinizi ilk balıkçı tekneleri, daha sonra Yunan tipi evlerin arasındaki bakımlı kilise binası çekiyor. Sahil şeridini takip ettiğinizde denize karşı konumlanmış mavi sandalyeler görüyorsunuz. Kapısının önünde tavla oynayan Yunan amcalar, sokaklarda gezinirken rastladığınız keçi sürüleri Lipsi’nin en hareketli etkinlikleri… Lipsi Adası bir yandan klasik bir Yunan Adası atmosferine sahip öteki yandan bambaşka bir havası var.

Lipsi Adası, plajında uzanacağınız, sessizliğinde kendinizi dinleyeceğiniz bir ada. Gezilecek yapıları olan, büyük bir ada değil. Berrak denizinde tüm günü geçirip hoş bir tavernada yemekleri tadabileceğiniz bir tatil vadediyor size. Sonu eşsiz manzaralara çıkan birçok patika, rastlayacağınız şirin dükkânlar, ara sokaklardaki leziz restoranlar, tenha plajlar… Ada tamamen bundan ibaret. Adada görebileceğiniz tipik bir Yunan Ortodoks kilisesi bulunuyor; Aya İoannis Kilisesi. Beyaz duvarları, mavi kubbesiyle hemen dikkatinizi çekiyor. Bunlar dışında Lipsi için eğer “şarj olma” lokasyonu diyorsak, ihtiyacınız olan ana kaynak, bolca güneşleneceğiniz ve tüm gün yüzebileceğiniz tertemiz sular.

YÜZME VE SU SPORLARI İÇİN PLAJ ZENGİNLİĞİ

Adada denizine bayıldığım, özellikle yelkenciler için tavsiye edebileceğim çok keyifli bir koy bulunuyor, Katsadia Koyu. İki koyun ortasında kalan sevimli bir koy burası. Aynı zamanda buraya gelirseniz yakındaki Makronisi Adası’na uğramanızı tavsiye ederim. Burası ada içinde krateri olan doğal bir yüzme havuzu gibi. Lipsi Adası’na kadar gelmişken burasının tadını çıkarmadan dönmeyin derim. Aynı zamanda Platis Gialos ve Kambos plajları da yüzmesi çok keyifli sulardan. Bizim gibi çocuklu aileler için kano, deniz bisikleti ve paddleboard kiralama şansınızın da olduğu Lientou Plajı’na gidebilirsiniz. Monodendri Plajı, Tourkomnia Plajı ve Hoklahoura Plajı adanın diğer plajları. Tabii şunu da söylemeden geçmeyeyim, Lipsi Adası çevresinde tam 24 adet küçük ada bulunuyor. Bu da demektir ki eğer güzelce güneşlenmek ve yüzmenin tadını çıkarmak istiyorsanız Lipsi’de seçenek bol!

ADAYA ÖZGÜ TATLAR

Gelelim deniz ve güneşin tadını çıkardıktan sonra güzel bir yemek yemeye. Ada lezzetlerinin yeri benim için ayrıdır. Ne yalan söyleyeyim, bu konuda Yunanistan da beni her seferinde mutlu uğurlayan yerlerden. Mezeyse meze, balıksa balık… On İki Adalar’da kelimenin tam anlamıyla tadı damağınızda kalan birçok lezzet deneme şansınız oluyor. Lipsi Adası’nın sevimli sahilinde yürürken gözünüze çarpan geleneksel kurutulmuş ahtapotlar adaya ayak basar basmaz sizi lezzetli mutfağına hazırlıyor. Lipsi Adası’nda popüler Yunan adaları kadar fazla seçenek çıkmıyor karşınıza ama buranın yaşam felsefesi “daha fazlasına gerek yok” hissi verdiği için gözünüz başka bir yer de aramıyor. Meşhur iki yer var Lipsi’de: Manolis ve mezeci Nick ve Loulis.

Manolis, balıklarıyla deniz ürünleriyle şahane ortama sahip bir restoran. Adada kime güzel bir deniz ürünü yemek istiyorum derseniz muhtemelen sizi buraya yönlendirecektir. Türk ve Yunan müziği eşliğinde keyifli bir akşam yemeği yemeniz mümkün burada. Şimdiden uyarayım, burası klasik Yunan lezzeti arayanlar için uygun değil. Kendi yorumlarını kattıkları farklı tatları merak edenler listesine vakit kaybetmeden ekleyebilir. Çünkü Yunan adalarının meşhur et ürünlerini kendi tarzlarında yorumlayan oldukça kaliteli bir işletme burası. Limon soslu Lipsi Kuzusu özellikle tavsiye edildi. Tolga merak içinde tadına baktıktan sonra bir süre öve öve bitiremedi. Eğer mutfakta farklı yorumlara açıksanız Monalis Restoran’da akşam yemeği için rezervasyon yaptırabilirsiniz!

Gelelim meşhur mezeci Nick ve Loulis’e. Klasik Yunan tavernaları gibi beyaz ve mavinin hüküm sürdüğü sıcacık bir atmosferi var buranın da. Izgara deniz ürünleri, salataları ve tabii uzosu ile uğradığınız için pişman olmayacağınız bir Lipsi durağı. Izgara ahtapotu tavsiye ederiz. Şimdiden giden tüm okurlara afiyet olsun!

Adada çok sevdiğim Katsadia Koyu’ndan da bu vesileyle bahsetmeye geldi sıra sanırım. Ana limana yaklaşık 2.5 deniz mili uzaklıktaki bu sakin koyda da Dilaila Restoran bulunuyor. Biz restoranda oturmadık ama müzik sesleri ve huzur verici atmosferiyle yolu düşenlere önermek istiyorum.

Mezeci Asprakis’te Yunanistan’ın geleneklerinden güneşte kurutulan ahtapotlara rastlıyorsunuz. İpte asılmış ahtapotlar ızgarada biraz pişirilip sofranıza en lezzetli haliyle geliyor.

Lipsi’deki bu tavernaların iletişim bilgilerini yolu düşecek gezginler için yazmak istedim:

n Ouzeri Nick’s & Louli’s

+30 698 631 8035

n Dilaila Restoran +30 697 288 5476

n Manolis +30 2247 041065

n Mezeci Asprakis +30 2247 041273

Bizim gibi ailece seyahat edeceklere de ayrıca bir tavsiyem var: Kairis Fırın. Buradaki poğaçalar anneanne poğaçasını aratmıyor. Daha içeriye girmeden renkleri ve mimarisiyle sizi etkiliyor burası. Sonra burnunuza gelen kokular, farkında olmadan sizi kendisine çekiyor bile! Tam 14 senelik bir işletmeymiş burası, dile kolay. Doğal un kullanılıyormuş. Bunu duyunca gönül rahatlığıyla sipariş verdik. Eğer hamur işi seviyorsanız burası Lipsi’deki tek adres. Ama çoğu adada yediğim böreklerden daha güzelini tattım! Öğrendim ki peynirli börek Kairis’in en meşhur lezzetiymiş. Minik Deniz tercihini dondurmadan yana kullandı. Onu da ayrıca tavsiye ederiz. Birçok adaya ürün gönderen bu fırına uğramadan Lipsi’den dönmeyin!ka

İşte Lipsi Adası turunun sonuna geldik bile. Burası belki anlatması birkaç sayfa bir ada ama inanın “kafa dinlemek” istiyorsanız burada size anlatmakla bitiremeyeceğim şahane bir atmosfere sahip.

İHTİYAÇ LİSTESİ

√ Bir çift rahat sandalet: Ara sokaklara, sahil patikalar›na, hafif t›rman›ﬂlara… Hepsine ayak uyduracak sade bir çift sandalet yeter.

√ Güneﬂin tad›n› ç›karacak her ﬂey: ﬁapka, güneﬂ gözlü€ü, yüksek korumal› bir krem. Lipsi’nin güneﬂi kendini sevdiriyor ama temkinli olmakta fayda var.

√ Hafif bir kitap ya da defter: Ada sessizli€inde okudu€unuz cümleler zihninize kaz›n›r. Belki de benim gibi hislerinizi yazmak istersiniz. Bunun için de küçük bir defter alabilirsiniz.

√ Sevdi€iniz bir elbise, ince bir gömlek: Tiril tiril bir elbiseyle Lipsi’nin sade atmosferine haz›r oluyorsunuz. Burada gösteriﬂe, fazlal›€a gerek yok. Rahat hissetti€iniz bir iki parça k›yafetle Lipsi gezisi için haz›rs›n›z!

√ Deniz için mini çanta: Küçük bir havlu, deniz gözlü€ü, güneﬂ kremi ve bir ﬂiﬂe su. Bu kadar› fazlas›yla yeterli.

√ Sakin bir zihin ve yavaﬂlamaya haz›r bir ruh: Lipsi size acele etmemeniz gerekti€ini f›s›ldayacak. Ve bunu her bir soka€›nda, yerli halk›n günlük al›ﬂkanl›klar›nda s›kça göreceksiniz. ﬁimdiden yavaﬂlaman›n tad›n› ç›karmaya haz›rlan›n.

GİDERKEN ŞEHİRDE BIRAKMAN GEREKENLER

n Zamanla yarışan takvimler: Lipsi’de ne saat sesi duyulur ne toplantı hatırlatması. Burada zamanın değil, anın peşindeyiz. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz “anda kalma” eylemi nasıl tarif edilir bilmiyorum ama Lipsi’de istemsiz bir şekilde o anın içinde var olduğunu hissedebiliyorsunuz.

n Fazla kıyafet, fazla eşya, fazla plan: Valiz hazırlıklarımızı düşündüğümde her şeyden fazla fazla yedekli almaya çok alışmışız. Bir aksilik olursa hazırlıklı olalım diye bazen gereğinden çok daha fazla eşya yüklenebiliyoruz. Ama Lipsi’de minimal bir hayatın ne kadar konforlu olabileceğini gördük. Olur da yazımdan esinlenir ve Lipsi planı için kolları sıvarsanız, yanınızda fazla eşya almamaya çalışın. Benden küçük bir tavsiye.

n Bildirimler, epostalar, grup mesajları: Madem bu senenin tatil trendi “inziva” o zaman bunu hakkıyla yapmanızı öneririm. Lipsi’nin tadını çıkarmak için e-posta kutunu bir süre kontrol etmeyin. Buranın tadını çıkarmaya bakın.

n Gerginlik, hız, telaş: Buraya geliyorsanız, biraz bırakmayı göze almalısınız. Ada, size sakinliği ve hafifliği hatırlatmak için var.

n “Ne yapacağım?” kaygısı: Lipsi’de yapılacak tek şey, yapılacak hiçbir şeyin olmayışını sevmek olabilir. Bunun keyfini yaşayın.

Yavaşlamak, hayatı kaçırmak değildir; bazen en anlamlı anlar, durup fark ettiğinde gelir. Hayatımızın dinamiğini dengede tutmaya çalışmak, kendimiz için yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden. Kendimizi yoğun bir stres altında hissettiğimiz bir kışın sonunda, zamanı geldiğinde çiçek de açabileceğimizi görmek için sakince durmayı hak ediyoruz. Eğer siz de kendinizi dinlemek isterseniz Lipsi Adası bunun için çok güzel bir lokasyon önerisi. Bu yaz, umarım hepimiz için unutamayacağımız güzelliklere vesile olur. Her nerede olacaksınız olun, pruvanız neta, hayat kolayınıza olsun. Bu yaz bizim rotamızı yakından takip etmek isterseniz ve tüm sorularınız için, keyifliyim instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz.☸