Marina kapasitesinin artırılması şart!

Son günlerde bana en çok sorulan soru: “Marinada yer bulabilir miyiz?” Verdiğim cevap: “Çok zor. Bulsak bile fiyatlar uçtu!” Bağlama problemi şu an yatçıların en önemli konusu…

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) yöneticileri geçen ay ekonomi basınıyla bir araya geldi. Yatçılıkla ilgili sorunların aktarıldığı basın toplantısının ardından birçok gazete ve haber sitesinde “Marina fiyatları Monaco’yu ikiye katladı” başlığıyla konu hayli geniş yer aldı. Hemen her haberde YATED Başkanı Murat Bekiroğlu’nun verdiği örnek manşet oldu: “Monaco’da günlük 650 Euro’ya marinada kalabilen 42 metrelik tekne, Göcek’te 1200 Euro ödüyor. Bodrum’da 700 Euro’ya kalabilen 20 metrelik tekne, Yunanistan’a giderse günlük 35 Euro’ya dahi bağlanabiliyor.”

Bekiroğlu’nun altını çizmeye çalıştığı konunun temelinde, arz talep dengesi yüzünden artan fiyatlar var. Son yıllarda marinaların kapasitesi yetersiz kaldı. Yeni marinaların yapılması, bağlama kapasitesinin artırılması zorunlu hale geldi. Bu sayede Akdeniz çanağındaki yat turizmini de ülkeye çekmek söz konusu olacak. Yat turistinin normal turistten iki buçuk kat daha fazla para harcadığı göz önünde bulundurulursa, ülke turizmi geliri açısından da konun önemi anlaşılacaktır…

Bir yandan da güzide koylarımızın -değerli yazarımız Emir Kunt’un deyimiyle- “teknekonducular”la dolması biraz da bu yüzden. Üç ay boyunca kımıldamadan aynı koyda demirleyen yatların sayısı maalesef artıyor. Göcek’ten gelen haberler pek iç açıcı değil. Turkuaz sularımız giderek bulanıklaşıyor. Bu konu özelinde acil düzenlemeler yapılması gerekiyor, en azından yürürlükteki yasa ve genelgeler uygulanmalı…

Marina sayısını, bağlama kapasitesini artıralım derken de kolaya kaçılıp denizcilerin doğal limanları, yat turizminin göz bebeği koylarımıza da göz dikilmesin tabii. Marina yapılacak alanlar hassasiyetle seçilmeli.

Mavisiyle, yeşiliyle denizlerimizi ve koylarımızı koruduğumuz güzel bir sezon diliyorum. Keyifli okumalar…