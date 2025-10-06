7 Kişilik Elektrikli SUV, BYD Tang

Tesla’ya rakip mi geliyor? 🔋 BYD Tang 2025, Türkiye’de satışta!

Otomobil Editörü Murat Öksüz inceledi.

7 koltuk, güçlü performans ve 530 km menzil ile elektrikli SUV segmentinde yeni dönem başlıyor.

Türkiye’de Elektrikli SUV Segmentine Yeni Bir Soluk BYD Tang BYD’nin amiral gemisi Tang, Mart 2025 itibarıyla Türkiye yollarına çıktı; 3.675.000 TL’lik tanıtım fiyatıyla dikkat çekiyor. Elegant ve iddialı dış görünüşüne ek olarak Tang, 7 kişilik kabin, geniş iç hacim ve üstün sürüş güvenliği sunan bir mühendislik harikası. • Boyutlar & Ağırlık: 4.970 mm uzunluk, 2.820 mm dingil mesafesi, aynalar dahil 2.130 mm genişlik ve 1.745 mm yükseklik. Boş ağırlık 2.630 kg; arka sıra yatırıldığında 940 L, tamamı yatırıldığında 1.655 L bagaj hacmi sunar. Çekme kapasitesi: 1.5 ton. • Güç & Menzil: 108,8 kW·s kapasiteli Blade LFP batarya, 530 km WLTP menziline imkân tanır. 2 motorlu 4×4 çekiş sistemi, toplam 517 HP (380 kW) güç ile 0–100 km/s hızlanmayı yalnızca 4,9 saniyede tamamlar. • Şarj Performansı: CCS2 bağlantı noktasından 170 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryayı %30–80 doluluğa yaklaşık 30 dakika içinde şarj etmek mümkün. AC şarjda maksimum güç 11 kW. • Güvenlik & Tasarım: Euro NCAP’ten 5 yıldız güvenlik puanı almış olan Tang, “Ejderha Yüzü” tasarım dili, dinamik karşılama ışıkları ve gizli arka silecek gibi estetik detaylarla öne çıkıyor. • Donanım & Konfor: 15,6″ dönebilen multimedya ekran, 31 renkli ambiyans aydınlatması, ön cama yansıtmalı bilgi ekranı (HUD), Dynaudio 12 hoparlörlü ses sistemi, masaj ve ısıtmalı havalandırmalı ön koltuklar gibi üst düzey donanım standart olarak sunuluyor. Bu video, Tang’ın teknik üstünlüklerini ve cazibesini bir araya getiriyor: her karede mühendislik başarısını, her sürüş sekansında aile ve teknoloji konforunu keşfedeceksiniz. Tang, yalnızca bir SUV değil; Türkiye’deki elektrikli mobilite vizyonunun sembolü.