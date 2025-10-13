TAYK 30 AĞUSTOS BMW BORUSAN OTOMOTİV KUPASI 

Yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı’nda buluşturdu

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin sponsorluğu ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle gerçekleştirilen TAYK 30 Ağustos BMW Borusan Otomotiv Kupası, 50 yelkenlinin nefes kesen mücadelesine sahne oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine koşulan yarışta tekneler İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluştururken dereceye giren ekipler Setur Kalamış Marina’da düzenlenen görkemli törenle ödüllerini aldı.

Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda yapılan yarışa, IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve Destek sınıflarında toplam 50 yelkenli katıldı. İstanbul Boğazı’nda saat 12.00’de başlayan yarış, İSPARK – İstmarin koordinasyonunda, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyeleri’nin katkılarıyla Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulan seyir alanlarında yelken tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla birlikte yelkenlilerin mücadeleleri sırasında Boğaz’da renkli görüntüler oluştu.

Günün sonunda IRC 0 sınıfında Borusan Racing / Çılgın Sigma 2, IRC 1 sınıfında Doğuş / Fenerbahçe 1, IRC 2 sınıfında Ant Yapı Team Sensei / Sensei, IRC 3 sınıfında Canias-CTD / Electron, IRC 4 sınıfında Jerem ve destek sınıfında Durex Sailing Team / Cenoa kendi sınıflarında birincilik kupası alan ekipler oldu. TAYK 30 Ağustos BMW Borusan Otomotiv Kupası’nın kazanan ise Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 yelkenlisiydi İSTMARİN Döner Kupası da Canias-CTD / Electron ekibine gitti.

KALAMIŞ’TA KUPA TÖRENİ

Setur Kalamış Marina’da düzenlenen ödül törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü İstanbul Boğazı’nda yelken sporunun heyecanıyla buluşturmak bizler için çok özel bir anlam taşıyor. Bu topraklarda bağımsızlığımızı kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anarken, sporun birleştirici gücüyle hepimizi aynı tutkuda buluşturan yelkencileri kutluyorum. Borusan Otomotiv Grubu olarak uzun yıllardır yelken sporunun yanında yer alıyor, bu desteği sürdürülebilirlik vizyonumuzla bütünleştiriyoruz. Doğayla uyumlu yapısı, takım olma ruhunu öne çıkaran disiplini ve gelecek nesillere ilham veren değerleriyle yelken sporunu yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda yaşama dair güçlü bir öğreti olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, BMW markamızın katkılarıyla TAYK iş birliğinde hayata geçen bu kupanın her yıl daha da büyüyerek denizlerimizde yer alması bizlere gurur veriyor” dedi.

I SEA CLIMATE CHANGE’İN İLK YIL RAPORU

Yuvam Dünya Derneği tarafından, Borusan Otomotiv ile BMW Türkiye’nin desteğiyle geçen yıl hayata geçen I SEA CLIMATE CHANGE projesi kapsamında, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın anlatımlarıyla “İklim Değişirken Deniz, Rüzgâr ve Akıntılar” paneli gerçekleştirildi. Panelde projenin birinci yılında elde edilen veriler paylaşıldı. İklim değişikliğinin deniz ekosistemlerinde, akıntılarda ve rüzgâr sistemlerinde yarattığı değişimler ele alındı. Panelin yanı sıra etkinlik alanında, Yuvam Dünya Derneği tarafından çocuklarla rüzgâr enerjisi odağında atölyeler düzenlendi. Marinadaki tüm bu etkinlikler ve ödül töreninin ardından Emir Ersoy ve Orkestrası’nın eğlenceli sahnesiyle bayram coşkusu devam etti.☸