Yat üretiminde Türk damgası!

Türkiye, yat üretiminde uzun yıllardır global pazarda üst sıralardaki yerini koruyor. Sağlam ve köklü bir tersanecilik geleneği olan ülkemizde özellikle kişiye özel (custom) yat inşasında çok önemli başarılara imza atılıyor. Bu başarı artık seri üretimde de sürdürülüyor. Sirena Yachts, Numarine gibi Türk tersanelerinin yarattığı marka ve modeller, dünyanın dört bir yanında tekne tutkunlarıyla buluşuyor, uluslararası boat show’larda sergileniyor ve ödüller alıyor. Bu ay, başarılarını yazmaktan her zaman gurur duyduğumuz Türk teknelerinin en yenilerini araştırdık. 8 metreden 28 metreye uzanan 11 modeli, teknik özellikleri ve fiyatlarıyla birlikte bir araya getirdik…

Tersanelerimizin başarısına paralel, ülkemizde yatçılık sektörü her yönüyle gelişmeye, tekne sayısı da artmaya devam ediyor. Önce pandemi ardından deprem yüzünden denize ve tekne yaşamına artan ilgi, Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası sularımıza gelen yabancı yatlar kıyılarımızdaki trafiği artırdı. Bağlama sorunu başta olmak üzere, özellikle amatör denizciler için önemli sıkıntılar ortaya çıktı. Bir yandan da gözümüzden sakınmamız gereken koylarımız ve kıyılarımız kaçak yapılaşma, balık çiftlikleri, kirlilik gibi tehditlerle karşı karşıya. “Küçük Koylar” köşesinde yıllardır kıyılarımızı anlatan Ali Boratav, 2023 deniz sezonu için bir değerlendirme kaleme aldı. Boratav’ın gözlemleriyle birlikte uyarı ve önerilerini sıraladığı yazısını umarım yetkililer de okur! Bir diğer kıymetli yazarımız Tanıl Tuncel ise elinde sihirli değnek olsa bu sorunları nasıl çözeceğini yazdı. İnanın çözüm için sihirli değneğe lüzum yok. Tek ihtiyacımız olan denizin değerini bilen yerel ve merkezi bir yönetim. Devlet politikası “denizcileşme”den halk da denizcileşemez!

Güzel bir Haziran ve güzel bir sezon geçirmek dileğiyle. Denizlerimiz sakin, rüzgârımız istediğimiz gibi olsun. Keyifli okumalar…