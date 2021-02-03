Yelken seyri artık daha kolay!

Yılın ikinci ayına girerken, 2021’in güzel geçeceği hissi içimizi iyiden iyiye kapladı. Bu moralle hazırladığımız dolu dolu içeriğe sahip Şubat sayımızla karşınızdayız…

Bu ay, son yılların yükselen trendi modern trawler’ları, mini-explorer’ları, SUV ve crossover’ları araştırdık. Geniş yaşam mahalleri sunan hacimli tasarımları ve yakıt sarfiyatındaki cimrilikleriyle öne çıkan bu teknelerden en yeni 15’ini derledik. Bir başka dosyada ise Avrupa’da yılın yatı seçilen beş motoryat ile beş yelkenliyi bir araya getirdik. Kapağımızda da yine en yeni teknelerden biri, Oceanis Yacht 54 var. Fransız Beneteau’nun lüks gezi sınıfı serisinin en son modeli olan 17 metrelik yelkenli yat “kolay kullanım” özelliğiyle dikkat çekiyor…

Yelkenli tekneler artık boylarına bakmaksızın tek kişinin abrayabileceği şekilde tasarlanıp donatılıyorlar. Tek tuşla açılıp kapanan yelkenler, self tacking ile kendinden tramolalı flok, easy docking ile bilgisayarda oyun oynar gibi joystick kullanarak ayrılma-yanaşma, tek ekrandan tüm donanımı izleyip yönetme… GPS, chartplotter, oto pilot gibi modern seyir cihazlarını da ekleyince artık denizlere açılmak çok çok kolay. Zaten navigasyon teknolojisi öyle bir baş döndürücü hızla gelişti ki cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir aplikasyon ile dünyanın tüm denizlerinde yönünüzü bulmanız neredeyse çocuk oyuncağı…

Çok değil, bundan 35 yıl öncesinde bu saydıklarımızdan hiçbiri yokken, yedi denizlerde dümen tutan Tanıl Tuncel -kendisi iki defa dünya turu yapmış, yaşayan en kıdemli denizcimizdir- bu sayıda navigasyonun tarihini kaleme aldı. “Lodestone’dan GPS’e navigasyon” başlıklı yazısında astro-navigasyondan ilk pusulanın bulunuşuna, sekstanttan ilk deniz kronometresine kadar kronolojik bilgilerle birlikte kendi seyirlerinde başından geçenleri okuyunca günümüzde yelken açmanın ne kadar basit olduğunu daha net görecek, bu arada eski denizcilere de şaşkınlık içerisinde saygı duyacaksınız. Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanıp maviliklere açılmak en güzeli elbette ama geleneksel seyir yöntemlerini de acil durumlar için öğrenmemiz gerektiğini unutmayalım…

Rüzgârınız hep kolayına, pruvanız daima neta olsun…

Keyifli okumalar…