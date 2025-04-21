Tırhandil Cup’ta final zamanı

Ege ve Akdeniz’in denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan, Bodrum’un değerlerinden tırhandilleri tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup, her yıl klasik ahşap yelkenli tutkunlarını bir araya getiriyor. Tırhandil Cup 2024-2025 Kış Trofesi 5. Ayak yarışları 12-13 Mart tarihlerinde Bodrum-Çökertme-Bodrum etabı ile gerçekleşti. Son ayak bu ay düzenlenecek.

Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve MCE Yatçılık’ın destekleriyle düzenlenen Tırhandil Cup, kış aylarında gerçekleştirilen toplam altı etaptan oluşuyor. Tırhandil Cup Kış Trofesi’nin beşinci ayağının ilk gününde yeterli rüzgâr olmadığı için Bodrum’dan Çökertme’ye güneşli ve sıcak bir havada motor seyri yapılarak gidilmesine rağmen, ikinci gün havanın da izin vermesiyle Çökertme’den Bodrum’a gerçekleşen coğrafi rota ile tırhandiller kıyasıya bir yarış sergilediler.

ÖDÜLLER STS BODRUM OKUL GEMİSİ’NDE VERİLDİ

Tırhandil Cup 2024-2025 Kış Trofesi’nin 5. Ayak yarışları 12-13 Mart tarihlerinde Bodrum-Çökertme-Bodrum etabı ile gerçekleşti. 13 Mart’ta Çökertme’de STS Bodrum Okul Gemisi üzerinde düzenlenen ödül töreniyle 4. ayak kazananları da ödüllerini aldı. Tırhandil Cup Kış Trofesi 12-13 Nisan’da Bodrum’da yapılacak final etabı olan 6. ayağı ile bu yarış sezonunu sona erdirecek.☸ www.tirhandil.cup.com