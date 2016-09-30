YACHT TÜRKİYE

Denizler ve tekneler hakkında her şey…

YACHT TÜRKİYE yayın yaşamına bu sloganla Mart 2006′da başladı. Okurlarıyla buluştuğu ilk günden itibaren yat ve denizcilik kültürüne yönelik diğer yayınlar arasından sıyrılıp bir numaraya yerleşen YACHT TÜRKİYE, özel ilgi dergileri arasında da ayrıcalıklı bir yere sahip oldu.

YACHT TÜRKİYE’nin bu başarısında en büyük rolü, hayata denizcilerin penceresinden bakıp, amatör ve profesyonel okuyuculara renkli bir dil ve yüksek bir görsel kaliteyle ulaşması oynuyor.

YACHT TÜRKİYE’nin konsepti, motorlu-yelkenli yerli ve yabancı tekneler, gezi önerileri ve hikâyeleri, mevsime göre özel rotalar, tekne bağlama ve konaklama yerleri, ulusal ve uluslararası yat yarışları, denizci mutfağı, modelcilik ve Türkiye’nin en kapsamlı tekne alım-satım rehberi YATMARKET gibi son derece zengin ve renkli konulardan besleniyor.

Türkiye’nin en güçlü ve en etkin yayın gruplarından Doğan Burda Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. bünyesinde yayımlanan YACHT TÜRKİYE her ay bu konseptiyle, yat dünyasının yüksek kalitesini okurlarının yaşamına katmanın mutluluğunu yaşıyor, yaşatıyor.