İstilacı yabancı deniz canlıları ile mücadele

İstilacı yabancı deniz canlıları ile mücadeleye Halit Ergenç’ten destek Kısa belgeselde UNDP’nin Türk hükümeti ile başlattığı yeni projeye ait bilgiler de aktarılıyor.

Son 150 yılda 500’den fazla yabancı tür Türk denizlerine ulaştı. İstila oranı iki haftada bir yabancı türdür ve yerli türler üzerindeki baskı artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün UNDP ile beraber başlattığı projenin ismi: Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi. Proje Türkiye’de dört pilot alanda uygulanacak: İğneada, Marmara Adaları, Ayvalık Adaları ve Samandağ.

Çalışmalar, su sümbülü, aslan balığı, gümüş yanaklı kurbağa balığı, deniz salyangozu ve Kuzey Atlantik denizyıldızı gibi bazı istilacı yabancı türlere odaklanacak. Temel hedef ise istilacı yabancı türlerin Türkiye’nin deniz ekosistemlerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Çalışmalar hem Aichi Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri Sözleşmesine hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunarak biyolojik çeşitliliği ve ulusal ekonomiyi destekleyen denizlerin korunması konusunda farkındalığı da artıracak. Proje, aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini de teşvik ediyor. Halit Ergenç’in seslendirdiği belgesele Youtube üzerinden ulaşılabilir.