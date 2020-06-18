Türk takımı SSL GOLD CUP’ta

2021’in Ekim ayında SSL Gold Cup başlıyor, tabii erteleme olmaza. Covid-19 salgını ve Olimpiyatlar’ın ertelenmesi nedeniyle bu yarışın da daha ileri bir tarihte yapılma olasılığı söz konusu. Ne olursa olsun, yarışa davet edilen 20 ülkeden biri olduk. Takım kaptanı da başarılı yelkencimiz Alican Kaynar.

SSL yani Star Sailors League (Yıldız Yelkenciler Ligi) dünyanın en iyi yelkencileri tarafından yelkenciler için tasarlanmış bir seri yarış olarak 2013’te başladı. Dennis Conner’in başkanlığında gelişen SSL; Coutts, Grael, Schüman, Ainslie, Peyron, Scheidt, Cammas, Percy, Goodison, Williams ve daha nice birbirinden iyi yelkencinin katılımıyla 2017 yılında “Dünya Yelken Federasyonu Özel event (Special Event)” statüsü almış yedi yarıştan biri haline geldi. Bu arada diğer yarışlar; Amerika Kupası, Dünya Match Race Turu, SailGP, Okyanus Yarışı, PWA Windsörf, GKA Dünya Kite Turu.

SSL yelken şampiyonlarının basit, etkin ve uygun bütçeli bir küresel platformda kendilerini kanıtlayabilmeleri için dizayn edilmişti. Eski ve yeni şampiyonları yüceltip, geleceğin şampiyonlarının önünü açmak ve yelken sporunu popüler kültürün bir parçası haline getirmek hedefleri dahilindeydi. Star sınıfı olimpik yelkenlilerde iki kişilik ekiplerle düzenlenen bu yarışlar, 2013’te ilk yapıldığı günden beri çok çekişmeli müsabakalara sahne oldu. SSL, tenis şampiyonalarının prensiplerinden modellenerek yıl içinde gerçekleşecek dört büyük turnuva ve bu turnuvaların kazananları arasında gerçekleşecek büyük finalden oluşuyor. Şimdi bunun üzerine bir de SSL Gold Cup çıktı.

YELKENİN “DÜNYA KUPASI”

Geçen sene bu tarihlerde açıklanan bu yeni formata davet edilen ilk 20 ülkeden biri de Alican Kaynar kaptanlığındaki Türkiye oldu. Gold Cup’ın amacı SSL’den edinilen tecrübeleri kullanarak tek tip (one design) kurallarına uygun ve hızlı dokuz kişilik yatlarda en yetenekli yelkencilere, kendileri gibi en iyilerin yarıştığı üst düzey bir yat yarışı platformu sağlamak. Bunu yaparken teknelerdeki ekiplerin en az yarısının hâlihazırda ülkelerinde ve uluslararası yarışlarda başarılı sporculardan seçilmesiyle, hareketli salma sınıflarından gelenlerle yatçılık tecrübesi olanları dengeliyorlar. Uluslararası sıralamaya göre kurulan takımlar sayesinde kıyasıya mücadeleler izleyeceğimizden şüphem yok. Bir de tabii son yıllarda yelken yarışlarının görüntülenmesinde çok büyük ilerleme kaydedildi. Bu sayede Dünya Futbol Kupası izler gibi yelkenin dünya kupasını izleyebileceğiz. Ancak yarışı benzerlerinden farklı yapan en önemli boyutu, SSL Gold Cup takımlarının milli yelkencilerden oluşması. Genellikle TP52, Amerika Kupası, SailGP, Extrem Yelken Serisi gibi müsabakalardan alışkın olduğumuz, milli olmayan karma takımların profesyonel yarışı değil. Organizatörler milli takım olarak yapılacak bu yarışların ülkelerde milli gurur sayesinde yelkene ilgiyi artıracağını öngörebiliyorlar. Bir de gerçekten en iyi yelkenci ülkeler gözler önüne serilecek. Şu an yarışta kullanılacak iki tekne, seçilen takımların ücretsiz olarak İsviçre’nin Neuchatel Gölü’nde antrenman yapması için sunuluyor. Hatta Dünya Yelken Federasyonu’nun listesine girmiş olan ülkelere 30 güne kadar ücretsiz tekne kullanımı bile sunuyorlar. SSL47’ler, koç botları ve SSL antrenman tesislerinin tüm imkânları katılımcılara ücretsiz olarak verilecek. Son yıllarda yelkende gösterdiği üstün başarılar neticesinde Alican Kaynar kaptanlığında kurulan takımımız da dünyayı donduran bu kriz geçer geçmez antrenmanlarına başlamak için plan yapıyor. Finn sınıfında dünya sıralamasında 6.’lığa kadar yükselen ve Olimpiyat madalyası için yıllardır canla başla çalışan Alican’dan Gold Cup ve takımımızla ilgili tüm detayları aldım.

52 ÜLKE KATILIYOR

Çok klasik bir soruyla başlayalım, bu takıma kaptanlık edeceğini öğrendiğinde neler hissettin?

Öncelikle ilk 20 ülkenin içine seçilmiş olmak çok büyük bir gurur oldu. Son yıllarda olimpik sınıflarda aldığımız başarılar bizi bu noktaya getirdi. Diğer takım kaptanlarının tümü Olimpiyat şampiyonu. Son 30-40 yılın en iyi yelkencileri orada. Onların arasında olabilmek büyük bir ayrıcalık. Hem Amerika Kupası, hem VOR da yarışmış çok kıymetli yelkenciler var. Ayrıca bu yarış hızla, gelişmekte olan Türk yelkenciliğinin çok ilerlemesine yol açacak diye inanıyorum.

SSL Gold Cup’a hangi ülkeler katılabiliyor?

Her ülke katılabilir. Katılmak isteyen ülkenin yelkencileri online başvuru yapıyorlar; başvurularını takım kaptanı, dümenci veya ekip seçenekleri ile gerçekleştiriyorlar. Olimpik yelkencilerinden kurulu SSL Gold Cup Yönetim Kurulu, o ülkeden yeterli yelkenci başvurmuş ve yelkenciler uluslararası yarışma düzeyinde ise o ülkeyi kabul ediyor ve takım kaptanını belirliyor. Daha sonrasında takım kurulumu prosedürü başlıyor. Şu an 52 ülkenin katılımı netleşti.

Takımlar kimlerden oluşuyor?

SSL kendi bünyesinde bir ranking sistemine sahip. World Sailing Ranking’in aksine burada bütün yelkenciler puan alıp bir sıralamada yer alıyor. One Design yarışan tüm sınıflar bu sıralamaya girebiliyor. Yani Olimpiyat şampiyonu, ülke şampiyonasında yarışan bir optimistçi veya j70’te yarışan yelkencilerin hepsi kendini SSL Ranking’de bulabilir. Takımlarda yer alacak altı sporcu bu ranking’den seçilecek. Belirtilen tarihlerde ranking’de ülkesinde ilk sırada yer alan sporcular da otomatik olarak takıma dahil oluyor. Geri kalan dört sporcuyu ise kaptan belirliyor.

ERTELENME OLASILIĞI

Takıma girmek isteyen sporcular ne yapmalı?

Öncelikle SSL Ranking’de sıralamalarını öğrenmeliler, daha sonra katılacakları yarışlarda aldıkları puanlarla burada yükselmeleri gerekiyor. Listeye girdiğinizde ülke filtresini kullanırsanız Türkiye’deki sıralamanızı da öğrenebilirsiniz. Ranking’den gelecek sporcular sonucunda kilo, pozisyon ve tecrübe değerlendirmelerini yaptıktan sonra takımın geri kalan üyelerini seçeceğim. Takıma vinççi bulmak için ayrıca kondisyon testleri yaparak sporcu seçmeyi planlıyoruz.

Bütçeniz nedir?

SSL organizasyonu zaten tekneleri ve gerekli malzemeleri temin ediyor. Bizim antrenmanlar için konaklama ve lojistik desteği, bir de iyi bir antrenör bulmamız gerekiyor.

Şu anki takviminiz nedir?

Türk Takımı 2020 sonu ve 2021 başında antrenmanlarına Neuchatel Gölü’nde devam edecek diye plan yaptık. Normal takvimde 2021’in Ekim ayında Gold Cup başlıyor fakat malum Covid-19 ve Olimpiyatların ertelenmesi Gold Cup’ın da 2022’ye ertelenme ihtimalini doğurdu. Haziran ayında ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Her şey ona göre daha netlik kazanacak.

“ANTRENÖR ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR”

Takımımızı biraz anlatır mısın?

Neuchatel, İsviçre’de yapılan ilk antrenmana Deniz Çınar, Ecem Güzel, Oğuz Ayan, Kıvanç Sevinç, Onur Bilgen, Doğa Arıbaş, Berkay Abay katıldı. İlk antrenman çok güzel geçti, tekneye hızlı uyum sağladık. Olimpik takımın son yıllarda yoğun bir şekilde vakit geçirmesinden dolayı birbirini tanıması iyi bir antrenman ortamı sağladı. Kıvanç Sevinç’in TP52 tecrübesi tekneyi anlamamıza çok yardımcı oldu. Oğuz Ayan’in da milli sporculuğu, yat yarışçılığı, takım kurma ve antrenörlük tecrübesi çok yararlıydı. Olimpik takım sporcularımız Ecem Güzel ve Deniz Çınar da önemli roller üstleniyor. Onur Bilgen ve Doğa Arıbaş’ın da hem hareketli salma hem yatçılıkta istikrarlı başarıları, takımımızı iyi bir düzeye getiriyor. Ayrıca Dünya Gençler Laser Şampiyonumuz Yiğit Yalçın Çıtak antrenmana olmasa da takımıza katıldı. Ama bu yarış formatına alışkın, iyi bir antrenör arayışımız da devam ediyor. Kafamdaki plan, bizle başından sonuna kadar olacak bir antrenör, bir de ara sıra klinik yapmaya gelen ve tekneyi daha hızlı götürmemize yardımcı olacak bir antrenör olması. Yıllık bir haftayla sınırlanan antrenman haklarını, ülkeleri eşitlemek adına açık tutmaya başladılar. Bu bizim için büyük fırsat. Tekne üzerinde bir arada yeterince vakit geçirebilirsek rakiplerimizi zorlayabileceğimize inancım tam. Yarış esnasında tekne üzerinde dokuz sporcu oluyor. Ancak takımlar yedekleriyle beraber 11 kişiden oluşuyor. Takımımız genç ve uluslararası arenada başarı sahibi sporculardan oluşacak gibi gözüküyor. Tabii ki çok tecrübemiz olmayan bir teknede yarışacağız. Fakat önümüzdeki dönemde yapacağımız antrenmanlarla bu açığı kapatıp turnuvaya hazır bir şekilde katılmayı hedefliyoruz. Olimpik branşlardaki başarımızın buraya da yansıyacağına inanıyorum.

Yarışlarda kaç tekne olacak? Nasıl bir yarış formatı göreceğiz?

16 tane SSL47 hazırlanıyor. Bu tekneler RC44’lerin modifiye edilmesiyle yapılıyor. 52 ülke dörder gruplar halinde eleme usulüyle yarışacak. Aynı anda iki tane dört teknelik filo orsa-pupa rotada yaklaşık 45-70 dakikalık yarışlar yapacak. Yarışlardan önce sahilde teknelerinin önünde takımların milli marşları söylenecek. Tam anlamıyla yelkenin “Dünya Kupası” olacak. Daha anlatacak çok şey var ama bu aylık bu kadar. Türk yelkenciliği için çok yararlı olacağına inandığım bu yeni macerada Alican ve ekibine hep beraber destek olmalıyız. Bize şimdiye kadar yelkende en büyük başarıları sağlamış bu sporcuların bir araya gelerek tarihte ilk defa yapılacak bu yarışa katılımının tüm denizcilik camiamıza gurur kaynağı olacağına şüphem yok. Salgında sporcularımız karantina halinde evlerinde kondisyon antrenmanlarına devam ettiler. Gençlik Spor Bakanlığı’nın izniyle mayıs ortasından itibaren denize de çıkan sporcularımız Olimpik hedeflerinden sapmadan bir Gold Cup’a da hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hepinize ailelerinizle sağlıklı ve güzel maceralar dolu günler dilerim. ☸