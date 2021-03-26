Türkiye’nin en yeni katamaran charter firması Turmobil Sailing

Günlük araç kiralama, kurumlara uzun dönem araç kiralama, transfer ve şoförlü araç kiralama, karavan ve tekne kiralama hizmeti sunan TurMobil şimdi de Türkiye’nin en yeni katamaran charter firması olan Turmobil Sailing ile hizmet vermeye başladı.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle birçok kişi tatil için yurt dışını düşünmüyor. Bu nedenle, ilk olarak denizde tatil ve elbette Türkiye’nin cennet koyları tercih ediliyor. Türkiye’nin en yeni tekne kiralama şirketi Turmobil Sailing; mürettebatlı veya mürettebatsız en yeni Lagoon 40 ve Lagoon 46 katamaranları müşterilerine tedarik ediyor. Teknelerde isteğe bağlı olarak bir aşçı da bulunduruyor. Turmobil Sailing’in merkezi, Fethiye Körfezi’nde yer alan 60 yat kapasiteli ve haydros (lazy line) sistemli Yacht Classic Marina’da bulunuyor. Fethiye’nin en büyük marinası Ece Saray Marina’nın tam karşısında konumlanan Turmobil Ofis ise aynı zamanda marinanın tüm müşterilerine transfer ve araç kiralama hizmeti de sağlıyor.

Turmobil, ailenizle birlikte yaşayacağınız nefes kesici maceralardan ve biriktireceğiniz değerli anlara kadar her şeyi ve çok daha fazlasını sunuyor.

İletişim: 444 0 862 www.turmobil.com