Full elektrikli Sialia 57 Deep Silence

Polonyalı üreticinin amiral gemisi Sialia 57 Deep Silence, full elektrikli lüks yatlar segmentinin öne çıkan seçeneklerinden biri. Estetik ve işlevsellikten ödün vermeden, sürdürülebilirlik için tasarlanan 17,60 metre uzunluğundaki yat, açık denizlerde huzurlu seyirler vadediyor.

FOTOĞRAFLAR SIALIA YACHTS ARŞİVİ

Silent Straits’in sahibi olduğu Sialia Yachts, 2017 yılında kurulmuş bir marka. Sürdürülebilirlik ve okyanus dostu inovasyona odaklanan ve yatçılıkta yeni standartlar belirlemeyi hedefleyen Polonyalı üretici Sialia Yachts, performans ve menzile odaklanarak çevre dostu tekneler yaratma konusunda uzmanlaştı. Şirketin başında, 20 yılı aşkın deneyime sahip yeşil mobilite savunucusu Stanislav Szadkowski bulunuyor. Szadkowski, yat tasarımını yeniden şekillendirme misyonuna 2017 yılında yat tasarımcısı Tomasz Gackoski ile birlikte çalışarak başlamış bir isim. İkili güçlü performans ve çevresel sorumluluk fikirlerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Hollanda’da ve İtalya’daki ekipler de sürece dahil oluyor.

Marka çatısı altında hafta sonu kullanıma elverişli weekender, cruiser ve daycruiser tipi olmak üzere elektrikli model yelpazesi var. Sialia 57 Deep Silence, üreticinin full elektrikli lüks yat segmentinin ilk modeli olarak amiral gemisi konumunda. 45, 59 ve 80 Explorer da diğer elektrikli modeller. Devamı Nisan 2025 sayımızda.