Mavi Vatan dünya gündeminde!

Mavi Vatan etiketi 10 Ağustos 2020 akşamı gece yarısına doğru Twitter’da dünya birincisi oldu. Bu başarı Türkiye Cumhuriyeti’nin, Sevr’in 100 yılında denizdeki ikinci Sevr’i parçalamak kararlılığının sosyal medyada gençlerin tarihi bir manifestosuna dönüştü.

Geçtiğimiz 10 Ağustos, Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümüydü. Aynı gün Oruç Reis’in Doğu Akdeniz kıta sahanlığında ertelenen sismik araştırma görevinin yeniden başladığı gündü. Oruç Reis’in Antalya’dan hareket ettiği saatlerde, Yunanistan, AB ve ABD’nin her seviye ve kapsamda bolca sarf ettikleri tehditlerin laf kalabalığı içinde, donanmamız son derece hızlı, dinamik ve etkin şekilde neredeyse 80 parça savaş gemisi ile Doğu Akdeniz ve Ege’ye yayılmasını çoktan tamamlamıştı. Donanma desteğindeki onlarca uçak, helikopter ve silahlı/silahsız insansız hava aracını saymıyorum. Benzer şekilde Hava Kuvvetleri’miz de gerek deniz harekâtına taktik hava desteği, gerekse himaye ve karşı hava görevleri için çok kısa bir sürede intikallerini tamamlamıştı. Bu durum Türkiye’nin şartlar ne olursa olsun sağlayabileceği caydırıcılığının geçmişten miras bilinen ve alıştığımız bir gösterisiydi. Ancak askeri caydırıcılık kadar önemli olan milletin büyük bir kesimiyle “Mavi Vatan”a ve donanmaya desteğiydi.

Donanmanın ardındaki millet desteği en gelişmiş stratejik silahtan bile önemli. Bu kapsamda halkın Mavi Vatan’ı sahiplenmesi iktidar ve muhalefetin Mavi Vatan ülküsünde buluşmasına büyük katkı sağlayacak. Zira çevre denizlerdeki egemenlik ve yetki alanlarımızı temsil eden Mavi Vatan 21. yüzyıl jeopolitiğimizin merkezinde. Aynı zamanda Anadolu’nun denizle jeopolitik, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarda buluşmasının ve bütünleşmesinin; devlet ve halkıyla denizcileşmesinin bir sembolü. Mavi Vatan, başta Doğu Akdeniz ve Ege olmak üzere ABD/AB tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden Türkiye’ye dayatılan denizdeki ikinci Sevr’e bir başkaldırışın da temel doktrinidir.

Bugünümüz ve geleceğimiz için yaşamsal öneme sahip Mavi Vatan daima iç siyasetin üstünde tutulmalı. Gücünü ulusal savunma sanayii ile Atatürkçü Türk denizcisinden alan Deniz Kuvvetleri’mizin uyguladığı ganbot/donanma diplomasisi ile desteklenen sismik ve sondaj faaliyetlerimiz; başta kıyıdaşlarla sınırlandırma antlaşmalarının yapılması ve karşılıklı deniz alanları yönetimine yönelik diplomatik ve hukuki süreçler Mavi Vatan doktrininin asli faaliyet alanlarıdır.

Mavi Vatan, 2019 baharından itibaren Türkiye’nin gündemine oturdu. Özellikle genç kuşakların Mavi Vatanı sahiplenmesi son derece güçlü oldu. Mavi Vatan üzerinden milyonlarca genç Doğu Akdeniz ve Ege’de olup bitenlere büyük ilgi duymaya başladı. Bu farkındalıkta, Türkiye’nin “İkinci Sevr” dönemi ile benzetilecek bir durumla karşı karşıya kalmış olmasının önemli rolü oldu. Yunanistan ve AB kaynaklı habis Seville Üniversitesi haritasının Türkiye’nin boğazını sıkan konumunun dijital teknoloji ve sosyal medya üzerinden gençler arasında paylaşımı; ayrıca 2018-2020 (Haziran) arasında Deniz Kuvvetleri’nin basın yayın ve tanıtım faaliyetlerinde sergilediği olağanüstü başarılı yüksek tanıtım profili büyük rol oynadı. Deniz, denizciliğe ve donanmaya susamış büyük bir kitle ilk kez yoğun savaş gemisi, donanma faaliyeti ve personeli ile tanışma fırsatı buldu. Maalesef 2020 Mart ayı sonrasında Covid-19 nedeniyle Deniz Kuvvetleri tanıtım ve faaliyet haberlerinde ciddi bir düşme yaşandı. Eski tanıtım faaliyetleri temposunun yeniden yakalanması önem arz ediyor.

Gençliğin her türlü değişik sosyal ve siyasi gruplaşmasına, ayrı siyasi parti bağlantılarına rağmen Mavi Vatan ortak paydasında büyük ve güçlü bir vatansever cephe kurduklarını söyleyebiliriz. Siyaset yelpazesinin geniş spektrumunda gençlik ezici bir çoğunlukla MAVİ VATAN’da birleşti. Bu geleceğimiz ve bağımsızlığımız için çok önemlidir. Bu olguyu görmek için Youtube ve Twitter gibi sosyal medya ortamında kısa bir araştırma yapmak yeterli olur. Gençlerin Mavi Vatan ilgisi ve sevgisi son olarak 10 Ağustos 2020’de Oruç Reis gemimizin Antalya’dan hareketiyle zirve yaptı.

Mavi Vatan etiketi 10 Ağustos 2020 akşamı gece yarısına doğru Twitter’da dünya birincisi oldu. Ülke TT (Trend Topic-Trend Konusu) listesine giriş yapmak için bile planlı bir çalışma ve önemli bir kitlenin ilgisine ihtiyaç duyarken, 2019 Şubat verilerine göre 321 milyon aktif kullanıcısı olan Twitter’da dünya TT listesine girmek ve listede kalabilmek gerçekten çok zor bir iştir. Dünya genelinde TT listesine giriş yapmak ve birinci sırada yer almak, tüm dünyanın dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından büyük önem arz ediyor. İşte Mavi Vatan 10 Ağustos 2020 gecesi dünya TT birincisi oldu. Bu başarı Türkiye Cumhuriyeti’nin, Sevr’in 100 yılında denizdeki ikinci Sevr’i parçalamak kararlılığının sosyal medyada gençlerin tarihi bir manifestosuna dönüştü.

Mavi Vatan’ın her yaştaki genci Türkiye’nin jeopolitik geleceğini ilgilendiren bu denli önemli bir konuda siyasi renge bakmadan bir araya gelmeyi başardı. Bu birliktelik ülkü birliğine dönüşerek sosyal medyada dünya çapında dev bir dalga oluşturdu. Bu Türkiye’deki tüm kurum, kuruluş ve kişilere örnek olmalı. Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi bir maraton koşusudur. Bu uzun soluklu mücadelede en yüksek devlet görevlisinden sokaktaki insanımıza kadar göz önünde bulundurmamız gereken gerçek şudur: “Ege ve Akdeniz’deki mücadelemiz sadece güvenlik, savunma ve refah kaynağı deniz yetki alanlarımızdaki yani Mavi Vatan’ımızdaki hak ve çıkarlarımızın mücadelesi değildir. Türkiye’nin Akdeniz uygarlığının ve siyasetinin ayrılmaz parçası ve devamı olarak kabul edilmesinin mücadelesidir.”

100 yıl sonra Türkiye bu kez karşısına çıkan denizdeki Sevr haritasına meydan okumak ve kazanmak zorundadır.☸