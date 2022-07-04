Macera teknelerine ilgi sürüyor

Bundan sekiz yıl önce, Eylül 2014’te İstanbul Pendik’te bir boat show’da ilk kez bir Axopar görmüştük. O fuarda karada sergilenen Axopar 28AC hem fiyatı hem de tasarımıyla ilgi odağı olmuştu. 8,60 metrelik model ile test seyrine Türkiye’de ilk kez ben çıkmıştım. O seyrin notlarını dergimize yazarken de şu cümleleri kurmuştum:

“Kapalı kabini ve dizel ısıtıcısı ile kışın; başta ve kıçtaki dış yaşam mahalleri ve sunroof’lu tavan yapısıyla yazın kullanım konforu sunan Axopar 28AC, sekiz kişinin seyre çıkabildiği ve dört kişinin yatabildiği bir tekne… 47 knot’lık maksimum hızıyla İstanbul için de bir ulaşım alternatifi… Her havada kullanabileceğiniz Axopar 28AC, kompakt yapısıyla her isteğinizi karşılayabilecek bir model…”

Bu yazının yayınlanmasını takip eden günlerde Axopar ve benzeri teknelere olan ilgi açıkçası beni de şaşırtmıştı. Aynı modelden ikişer adet alıp birini güneydeki teknesinin yanında, diğerini İstanbul’da kullananları duyuyorduk. Avrupalıların “Adventure Boats” dediği bu tekne tipinin Axopar dışında XO Boats, Saxdor gibi birçok başarılı üreticisi de var. Ülkemizde bu teknelere gösterilen ilgiyse hiç azalmadan devam ediyor. Biz de bu ay kılavuz sayfalarımızda bu “maceracı”ları listeleyip en yeni 10 modeli bir araya getirdik…

Bu sınıfın iyi örneklerinden birisi de Samba11. Türk marka Samba Powerboats’un Open modeliyle Kalamış-İstinye-Burgazada rotasında yaptığımız seyrin detaylarını “Test” sayfalarımızda okuyabilirsiniz…

Yazın ortasına geldiğimiz bugünlerde ülke dışında gezecek yer arayanlara Deniz Kurt Görsev’in Como Gölü, Tanıl Tuncel’in Sevilla yazılarını; kıyılarımızdaki son durumu merak edenlere de Ali Boratav’ın Göcek yazısını öneriyorum. Boratav, geçen ay düzenlenen “Fethiye Körfezi Göcek/Dalaman Koyları’nın Korunması ve Yönetimi Çalıştayı”nın özetini ve Göcek’in son halini anlatıyor. Durum çok iyi değil! Bir yandan da geçen sene hepimizi kahreden orman yangınları maalesef bu sene de canımızı yakmaya devam ediyor. Bünyamin Sürmeli, bu ayki yazısında Türkiye’de çıkan yangınların yalnızca yüzde 11,5’inin doğal kaynaklı olduğunun altını çiziyor. Yani bu yıl da kaygılıyız!

Yaşadığımız yere gereken saygıyı gösterdiğimiz; mavimize ve yeşilimize gözümüz gibi baktığımız bir yaz geçirelim lütfen…

İyi okumalar…