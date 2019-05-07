28m Ilumen Dubai’ye gitti

Üretim tesisi İtalya’da bulunan Avusturya merkezli Dominator Yachts, sipariş üzerine Dubaili sahibi için bir 28M Ilumen üretti. 27,35 metrelik HANAA, sahibine teslim edilmeden önce 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Dubai International Boat Show’da sergilendi. Tasarımında Alberto Mancini’nin imzası bulunan 6,58 metre genişliğindeki lüks yat, markanın Orta Doğu’da sergilediği ilk modeli. Üç güverteli yatın en dikkat çeken özelliklerinden biri, burun kısmındaki teras. Tüm iç mekânlarında kırmızı portakal rengi Hermes kumaş kullanılmış. Ana kamarada ise diğer Ilumen’lerdeki gibi, yatağın üzerinde gökyüzünü izlemek için cam detayı mevcut. www.apomare.com