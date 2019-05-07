Yacht Türkiye Mayıs 2019 – 159

18 ALESTA

Aydın Doğan Ödülü, Sirena Yachts, Numarine, Sunseeker, Bach Yachting International, Ferretti Group, D Maris Bay, Aquamarine, Dominator Yachts, Nikki Beach, Türk P&I, REV projesi, Tarihi Deniz Haritaları ve Akdeniz sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi, Six Senses Kaplankaya…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve denizci saatler…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

33 KILAVUZ

Sezona hazır, bu ay teslim 35 motoryat ve yelkenli…

54 KAPAK KIZI

Yelkenli katamaran sınıfının son gözdelerinden Sunreef 80’in yeni gövdesi Gaya’nın çok özel kimliği…

58 YACHT TEST

İtalyan lüks RIB markası Sacs’ın en çok tutulan modellerinden Strider 13’ü test ettik…

64 YACHT KEŞİF

Alen Yacht’ın geçen ay suya inen 13,70 metre boyundaki, özgün tasarıma sahip teknesi ALEN 45 mercek altında…

66 MEGAYAT

Hollandalı Amels’in ilk hibrit tasarımı olan 58 metrelik VOLPINI 2…

74 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt Görsev’in odağında bu kez mürettebat oluşturma ve eğitimi var…

76 SEVGİLİ TEKNEM

1975 yapımı Cemre adlı tirhandil, yeni ailesiyle mavinin tadını çıkarıyor…

82 MAVİ TUTKU

Doğa ve macera düşkünü Arkın Obdan’ın denizle yakın ilişkisi…

89 YACHT DECO

Dünya çapında üne sahip tasarımcıların gözüyle yeni trendler ve yat dekorasyonunun incelikleri… Yatların iç ve dış mekânları için yeni ve yenilikçi, şık ve lüks mobilyalar ile fonksiyonel aksesuarlar…

108 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, 2017’de Norveç’ten yola çıkan ve bugüne dek 15 ülkenin kıyı şeridini geçen Jono Dunnett ile İstanbul etabında bir araya geldi…

114 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel bukalemundan köpeğe, teknesinde barındırdığı birçok hayvanla edindiği deneyimleri, onlarla nasıl bir deniz yaşamı paylaştığını anlattı…

120 UZAK ROTA

Kızıldeniz’i arkasında bırakan S/Y Storm Bird’ün yelkenleri Ege’nin hercai rüzgârları ile doluyor…

124 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfinden biri olan Uluburun Batığı’nı yazdı…

128 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Akdeniz’deki korsanlığın tarihini kaleme aldı…

134 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, bahriyeli eşi olanların yol arkadaşlıklarına değindi…

136 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, BM İnsan Yerleşimleri Programı’nın “yüzen kentler” projesini anlatıyor…

138 KİTAP

Gazeteci-Yazar Turgay Noyan’ın yeni kitabı “Amatör ve Deniz”in incelemesi…

140 TRAMOLA

BAYK Kış Trofesi, ERGO-MIYC Kış Trofesi, J70 Trofesi, TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası, Uni Sportsboat Cup, Gran Premio d’Italia, Epic Blue SwimRun, Dragut Sailing Cup, EUROSAF Genel Kurul Toplantısı, Hayata Yelken Aç Kupası…

148 TRAMOLA EKİP

Son yıllarda başarılarıyla öne çıkan Göztepe Yelken 1925 Yat Yarış Takımı’nın kuruluşunu ve hedeflerini dinledik…

151 OTOMOBİL

Volkswagen T-Roc, Opel Grandland X…

152 YAT MARKET