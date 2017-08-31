Doğan Burda
Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Trump Towers Kule 2 Kat 21
34387 Şişli / İstanbul
Tel (Santral): 0212 410 32 00
YACHT TÜRKİYE
Tel: 0 212 410 34 48 Faks: 0 212 410 33 88
E-posta: yachtturkiye@doganburda.com
İcra Kurulu Başkanı:
Cem M. Başar
Yayın Direktörü:
Murat Köksal
(Sorumlu Müdür) Yayın Yönetmeni:
Eyüp Özel
eozel@doganburda.com
Yazı İşleri Müdürü:
Ayça Güçlüten
agucluten@doganburda.com
Görsel Yönetmen:
Murat Öksüz
murat.oksuz@doganburda.com
Muhabir:
İrem Orhan
irem@doganburda.com
Marka Müdürü:
Ayşegül Parlayan
Katkıda Bulunanlar:
Ali Boratav, Behzat Şahin, Bünyamin Sürmeli, Çiğdem Yurtsever, Melda Onbasyan,
Süha Umar, Talat Kırış, Tanıl Tuncel, DB İmaj
Ankara Temsilcisi:
Erdal İpekeşen
Tel: 0312 207 00 71-207 00 95
YÖNETİM
Satış Direktörü (Tüzel Kişi Temsilcisi):
Mehmet Taşkın
Finans Direktörü:
Didem Kurucu
Üretim Direktörü:
Servet Kavasoğlu
Kurumsal İletişim Direktörü:
Neslihan Sadıkoğlu
REKLAM
Grup Başkan Yardımcısı:
Neslihan Can
Satış Koordinatörü:
Seda Erdoğan Dal
Satış Müdürü:
Altuğ Selçuk
Reklam Teknik:
Ayfer Kaygun Buka; Tel: 0212 336 53 62 – Şaban Yazır; Tel: 0212 336 53 61
Rezervasyon
Tel: 0 212 336 53 00 -57-59
Faks: 0212 336 53 92-93
Ankara Reklam 0 312 207 00 72-73
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi:
Sezinur Balıkçıoğlu
Hedef Sayfalar
Tel: 0 212 336 53 70
Faks: 0 212 336 53 91
BASKI
Bilnet Matbaacılık, Dudullu Org. San. Bölgesi 1. Cad No:16 Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 444 44 03
Dağıtım:
Yaysat A.Ş. Tel: 0212 622 22 22
Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık
© Yacht Türkiye dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından TC. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Yacht Türkiye dergisinin isim ve yayın hakkı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’ye aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.
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Faks: 0 212 410 35 12-13
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Pazar hariç her gün saat 09.00-18.00 arasında hizmet verilmektedir.
üyesidir.
Jale Parıltı
Gerçekten çok güzel bir bilgi paylaşımı olmuş tebrik etmek istedim.