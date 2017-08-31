Doğan Burda

Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.

Trump Towers Kule 2 Kat 21

34387 Şişli / İstanbul

Tel (Santral): 0212 410 32 00

YACHT TÜRKİYE

Tel: 0 212 410 34 48 Faks: 0 212 410 33 88

E-posta: yachtturkiye@doganburda.com

İcra Kurulu Başkanı:

Cem M. Başar

Yayın Direktörü:

Murat Köksal

(Sorumlu Müdür) Yayın Yönetmeni:

Eyüp Özel

eozel@doganburda.com

Yazı İşleri Müdürü:

Ayça Güçlüten

agucluten@doganburda.com

Görsel Yönetmen:

Murat Öksüz

murat.oksuz@doganburda.com

Muhabir:

İrem Orhan

irem@doganburda.com

Marka Müdürü:

Ayşegül Parlayan

Katkıda Bulunanlar:

Ali Boratav, Behzat Şahin, Bünyamin Sürmeli, Çiğdem Yurtsever, Melda Onbasyan,

Süha Umar, Talat Kırış, Tanıl Tuncel, DB İmaj

Ankara Temsilcisi:

Erdal İpekeşen

Tel: 0312 207 00 71-207 00 95

YÖNETİM

Satış Direktörü (Tüzel Kişi Temsilcisi):

Mehmet Taşkın

Finans Direktörü:

Didem Kurucu

Üretim Direktörü:

Servet Kavasoğlu

Kurumsal İletişim Direktörü:

Neslihan Sadıkoğlu

REKLAM

Grup Başkan Yardımcısı:

Neslihan Can

Satış Koordinatörü:

Seda Erdoğan Dal

Satış Müdürü:

Altuğ Selçuk

Reklam Teknik:

Ayfer Kaygun Buka; Tel: 0212 336 53 62 – Şaban Yazır; Tel: 0212 336 53 61

Rezervasyon

Tel: 0 212 336 53 00 -57-59

Faks: 0212 336 53 92-93

Ankara Reklam 0 312 207 00 72-73

Ankara Reklam Bölge Temsilcisi:

Sezinur Balıkçıoğlu

Hedef Sayfalar

Tel: 0 212 336 53 70

Faks: 0 212 336 53 91

BASKI

Bilnet Matbaacılık, Dudullu Org. San. Bölgesi 1. Cad No:16 Ümraniye İstanbul

Tel: 0216 444 44 03

Dağıtım:

Yaysat A.Ş. Tel: 0212 622 22 22

Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık

© Yacht Türkiye dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından TC. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Yacht Türkiye dergisinin isim ve yayın hakkı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’ye aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

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