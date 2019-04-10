Aerodinamik Tasarım EL LEON

İtalyan Overmarine Group’un yüksek performanslı yat serisi Mangusta GranSport ailesinin Alberto Mancini tasarımı yeni üyesi 54 metrelik El Leon, 30 knot’a ulaşan maksimum hızıyla göz dolduruyor. Okyanus aşırı menziliyle dünyayı keşfederken performans ve konfordan da ödün vermeyen alüminyum gövdeli El Leon, tersanenin bugüne kadar suya indirdiği en büyük yat. Yazı MELDA ONBAŞYAN, Fotoğraflar MANGUSTA YACHTS ARŞİVİ

Mangusta, yat endüstrisinin sayısı gittikçe azalan aile markalarından biri. 1950’lerde yat üretmeye başlayan Balducci Ailesi, bugün Overmarine Group ismi altında, İtalya Viarreggio’daki tersanesinde yüksek performanslı yatlar üretiyor. Bugüne kadar 30 metre ve üzeri 100’den fazla yatı sahibi ile buluşturan Overmarine Group inovasyona verdiği önem, gelişmiş mühendislik anlayışı, kişiye özel yat tasarımı, üretim, satış ve satış sonrası destek anlayışıyla dünya çapında şöhrete sahip. Mangusta filosunun en büyük yatı Mangusta GranSport serisinin 54 metrelik güzeli El Leon da tersanenin bu üne şans eseri kavuşmadığının bir kanıtı.

HIZ, KONFOR VE İNOVASYON

Yüksek performans ve okyanus aşırı menzil özelliklerini yolcu konforunu ön planda tutan bir tasarımla buluşturan El Leon, Alberto Mancini imzalı tasarımıyla sportif bir çizgiye bürünüyor. Yat sektöründe yeni bir segment yaratan El Leon, hızlı deplasman yatı olarak uzun menzil, hız, stil ve maksimum konforlu yaşam alanlarını tek gövdede buluşturuyor. Mangusta GranSport serisinin yeni güzeli 54 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki cüssesine aldırmadan 30 knot’lık maksimum hıza ulaşabiliyor. Devamı Nisan 2019 sayımızda…