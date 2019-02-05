KAMALAYA 55 metrelik buz güzeli

Okyanus seyahatlerine ilk kez 2013’te Vlissingen’deki Amels tersanesinde başlayan Kamalaya, sahibi ve mürettebatıyla Akdeniz’de ve Karayipler’de unutulmaz seyirler yaptı. Helikopter operasyonları için donatılmış ilk AMELS 180 olan yatın özellikleri dünyanın bütün sularında konforlu seyir için elverişli. Ancak mevzubahis olan Kuzey olunca başka türlü bir serüven yaşamak elbette kaçınılmaz. Belki de hayatta bir kere yaşanabilecek bir buluşma. Kar, buz ve deniz…

Hollandalı lüks yat imalatçısı Amels, 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Miami Yacht Show’a misafir olacak 55 metrelik Kamalaya ile bu sene hızlı teslimat için hazır olan “Limited Editions” serisinde ulaştığı kaliteyi ortaya koymaya hazırlanıyor. Bir AMELS 180 model olan yat, macera sever sahibi ve mürettebatı ile en son Kuzey sularında görüldü. Devamı Şubat 2019 sayımızda…