VOLPINI 2, Amels’in ilk hibrit tasarımı

Amels, 58 metrelik yeni modeliyle ilklere imza atıyor. Tim Heywood tasarımı gövdesi ve Reymond Langton imzalı iç tasarımıyla sportif ve zamansız bir stile bürünen Volpini, 2,500 GT üzeri yatların emülsiyon koşullarını belirleyen Tier III sertifikasına sahip ilk megayat olarak çevreci bir kimlik taşıyor. Ayrıca tersanenin ürettiği ilk hibrit yat olması da, enerji ve yakıt tasarrufuyla dünyayı gezerken arkasında minimum karbon ayak izi bırakmasını sağlayacak.

Yazı MELDA ONBAŞYAN, meldaonb@gmail.com Fotoğraflar JEFF BROWN

Hollandalı megayat üreticisi Amels’in en popüler modellerinden biri, Tim Heywood tasarımı Amels 180. Bugüne kadar kırkın üzerinde gövde, sahibine özel iç tasarımıyla projelendirilerek suyla buluştu. Yatın, bu kadar tercih edilmesinin en büyük nedeni ise güçlü ve atletik yapısıyla tasarımcısı Tim Heywood’un çizgisini yansıtması, sahibine özel olarak modifiye edilebilmesi, okyanus aşırı seyahatlerde sunduğu maksimum konfor ve güven olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Amels 180’in suyla buluşan en yeni modeli Amels 188/ Volpini 2 bünyesine kattığı yeniliklerle de tersane için bir ilk olma özelliği taşıyor. Serinin sekizinci modeli olan Amels 188, kız kardeşi Amels 180’den daha uzun ve 979 GT ağırlığında. 500 GT yatlar için emülsiyon koşullarını belirleyen Tier III sertifikasına sahip dünyada üretilmiş ilk megayat ve Amels’in suyla buluşturduğu ilk hibrit model olan Volpini 2’nin karakteristik özelliklerini inceledik. Devamı Mayıs 2019 sayımızda…