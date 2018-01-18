Sessiz ve derinden yükselen takım Anadolu Efes Sailing

2010 yılında kurulan Anadolu Efes Sailing, deneyimli bir ekip olduklarını ortaya koyarak dikkatleri çekmeyi başarıyor. Disiplinli hazırlık süreçleri, ekip içi iyi iletişim, tüm ekip üyelerinde hissedilen yelken tutkusu ve ortak azimlerinin sonucunda aldıkları başarılar da hızla artıyor.

Anadolu Efes Sailing 2010 yılında kurulmuş bir takım. Kurumlarına yakışır bir disiplinle adım adım eğitimler ve antrenmanların ardından yıllardır yarışarak tecrübelerini artırıyorlar. Son yıllarda ise İYK ve TAYK trofelerinde, Bosphorus Cup, BMW Sailing Fest, Famous Cup gibi prestijli yarışlarda önemli başarılara imza atarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Her biri Anadolu Efes’te çalışan takımın üyeleri olan Ali Kılıç (direkdibi), Serap Berber (piyano), Mehmet Ali Kılıç (ana yelken), Berkan Mifleh (başüstü) ve Doğa Özgen Tek’ten (piyano) ekiple ilgili detayları dinledik.

Sizleri biraz tanıyabilir miyiz?

Ali Kılıç: 17 yıldır Anadolu Efes’te çalışıyorum ve şu anda İdari İşler Müdürü olarak görev yapıyorum. İş ve özel hayatıma yeni bir renk katacağına inandığım için 2013 yılında yelken sporuna başladım. Tekneye ilk trimmer olarak çıktım ama zaman içerisinde skipper’lık hariç teknenin her yerinde görev aldım. Son dönemde de direkdibi pozisyonunda yarışıyorum.

Serap Berber: 2012 yılında Anadolu Efes’te çalışmaya başladım. Şu anda Satış Sistemleri Yöneticisi görevini yürütüyorum. Yelkene Anadolu Efes sayesinde 2014’te başladım. Teknede başüstü, direkdibi ve piyano pozisyonlarında görev aldım. Son zamanlarda piyanistim diyebilirim. Şimdiye kadar Anadolu Efes Sailing ile IRC 3 sınıfında birçok yarışa katılıp, podyuma çıktık. Yoğun dönemlerde yelken yapıp kafamızı dağıtmak, ufkumuzu geliştirmek paha biçilemez. Yelken sayesinde iş hayatımda da birçok şeyin düzene girdiğini gördüm. Yelken hem bir spor, hem de çok güzel bir eğitim aslında.

Mehmet Ali Kılıç: Kurumda beş yıldır Dolum ve Paketleme Yöneticisi olarak çalışıyorum. Takıma 2013 yılında katıldım. Teknede direkdibi ve başüstü pozisyonlarında başladım ama bu sene başından itibaren ana yelkendeyim. Birlikte çalıştığım insanlarla yelken yapmak ve ayrıca yelken yaptığım insanlarla yeni dostluklar kurmak bu sporun bana kazandırdığı en güzel şey. İş hayatıma yansıması da oldukça keyifli. Yarışlar dışında gezi amaçlı teknede bulunmayı da seviyorum. Ayrıca yelken ile birlikte yelken fotoğrafçılığı, sualtı fotoğrafçılığı ve drone çekimlerine ilgi duymaya başladım.

Berkan Mifleh: Endüstri mühendisiyim. 2017 yılında şirkette çalışmaya başladım ve ilk defa Anadolu Efes takımıyla yarışlara katılmaya başladım.Yaklaşık beş yıla yakın zamandır iş hayatındayım, üç senedir de yelken yarışlarına katılıyorum. Bir önceki şirketimde temel ve ileri yelken eğitimleri almış ve şirketin yelken takımına seçilerek yarışlara katılmaya başlamıştım. Başüstü veya direkdibi pozisyonlarında yarışıyorum. İş değiştirirken çalışacağım şirketin yelken takımının olması benim için önemli bir kriter haline gelmişti. .

Doğa Özgen Tek: Altı yıldır çalışıyorum şirkette. Şu anda Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görev yapıyorum. 2013 yılından beri de yelken takımındayım. Yelkene Anadolu Efes Sailing ile başladım. Teknede piyano, ana yelken ve trimmer olarak görev yaptım ama ana pozisyonum piyano. Biz Anadolu Efesliler iş hayatımızda çok iyi bir takımız. Bu özelliğimizi yelkene de yansıtarak teknede birbirimizi çok iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Büyük yarışlarda önemli başarılarımız oldu. Şirketimizi başarıyla temsil etmek bize büyük mutluluk veriyor. Devamı Ocak 2018 sayımızda.