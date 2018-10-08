Gelecek sezonu beklerken

Sezona veda ederken önümüzdeki yaz denizlerde göreceğimiz tekneler de gün yüzüne çıktı. Geçen ay Avrupa yat fuarlarında yeni modeller sergilendi, yeni teknolojiler tanıtıldı. Bu ay başında da İstanbul Tuzla’da Türk yat severler yeni güzellerle buluşacak. 2-8 Ekim arasında Viaport Marina’da düzenlenecek Boat Show Eurasia’da sergilenecek 200’e yakın tekne arasından görmeniz gereken 20 modeli bir araya getirdik. Kapağımızdaki güzel “All About u” Bodrum merkezli Ada Yacht Works yapımı 50 metrelik bir motorlu-yelkenli (motorsailor). Geçen ay Monaco Yacht Show’da dünya prömiyeri yapılan tekneyle ilgili tüm detaylar içeride…

Türk teknelerinin başarısı bizim suların ötesine geçeli epey zaman oldu ama her geçen gün bir yenisini sizlerle paylaşmayı keyifle sürdürüyoruz. Onlardan biri de geçen ay Cannes fuarında, Türk yapımı yeni nesil trawler olan Sirena 58’in aldığı “En İyi Çıkış Yapan” ödülü… Türkiye’de tekne pazarındaki hareketliliğin sürdüğünü de yine Avrupa fuarlarında Türk distribütörlerin aldığı “En İyi Bayi” ödüllerinden gözlemleyebiliyoruz.

Dergimizin bu sayısında bolca başarı, ödül, yeni tekne ve fuar lansmanı haberi var. Elbette birbirinden ilginç röportajlarla birlikte, yazarlarımızın sizin için seçtiği konular da yine ilginizi çekecek ve soluksuz okuyacaksınız. Tanıl Tuncel, Bozburun Yat Kulübü’nde düzenlenen Prof. Dr. Süleyman Dirvana Denizcilik Şenliği’ni yazdı. Süha Umar, Piri Reis’in izini bu ay İtalya Rivierası’nda sürdü. Burcu Bostanoğlu Hint Okyanusu’ndan Arap Denizi’ne yapılan seyri yazdı ve ilginç bir ada olan Sokotra’yı kaleme aldı. Emir Kunt Rodos’ta ve Göcek’te gözünden kaçanları eğlenceli üslubuyla anlattı. Behzat Şahin, Montenegro sularında; Deniz Kurt ise Sicilya kıyılarında… Yani yine sizi yeni sezon için hayal kurmaya mecbur bırakacak bir dergiyle karşınızdayız…

Keyifli okumalar…

TÜLİN UMAR…

Dergiyi baskıya hazırladığımız son hafta, 21 Eylül 2018’de çok değerli yazarımız Emekli Büyükelçi Süha Umar’ın kıymetli eşi Tülin Umar’ın Bodrum-Gündoğan’da hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar yurtdışında eşi Süha Umar ile birlikte ülkemizi zarif bir şekilde temsil eden Tülin Hanım’a Allah’tan rahmet, başta yazarımız Süha Umar’a ve tüm sevdiklerine sabır diliyoruz.