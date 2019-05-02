Tekne sezonu açılıyor…

Sezona az bir süre kalmışken ilk teknesinin hayalini kuranlar ve bu yaza yeni bir tekneyle başlamak isteyenler için önemli bir dosya hazırladık. Üretici ve distribütör firmaları tek tek arayarak stoklarında bulunan, daha da önemlisi bu ay hemen teslim edebilecekleri tekneleri araştırdık ve yelkenliden motoryata, tender’dan katamarana birbirinden farklı 35 modeli bir araya getirdik. Her bütçeye ve her zevke uygun bu tekneler arasında seçim yapıp mavilere açılmaksa size kaldı…

Bu ay kapağımıza, Sunreef Yachts’ın 24 metrelik yelkenli katamaranı Sunreef 80’i taşıdık. Kişiye özel semi-custom modelleriyle öne çıkan Polonyalı markanın lüks katamaranları artık Deniz Yatçılık’ın distribütörlüğüyle Türkiye’de satışa sunuluyor… “Megayat” sayfalarımıza Hollandalı Amels’in 58 metrelik çevreci hibrit yatı Volpini 2, “Test” sayfalarımıza İtalyan Sacs’ın hız canavarı Strider 13, “Keşif” sayfalarımıza ise Türk üretici Alen Yacht’ın 45 feet’lik son modeli konuk oluyor…

Her mayıs olduğu gibi bu sayıda da tekne dekorasyonu için şık önerileri bulacağınız “Yacht Deco” özel bölümü sizi bekliyor…

Tanıl Tuncel teknedeki dostlarımız denizci hayvanları; Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu S/Y Storm Bird’ün Finike-Bodrum seyrini; Mehmet Bezdan kazısı yapılmış dünyanın en eski batığı Uluburun’u, Süha Umar Akdeniz’in korsanlarını; Ruhat Ataözden tugboat tutkunu denizci işadamı Arkın Obdan’ın hikâyesini yazdı…

Bu ay dergimize değerli bir isim daha katıldı: Edhem Dirvana… Ülkemizi dünyanın dört bir tarafında temsil ettiği Extreme Sailing Series’ten ve Bozburun ile Tuzla’daki yat kulüplerinden zaten tanıdığınız Dirvana bu sayıda windsurf ile Avrupa’yı dolaşan İngiliz sörfçü Jonathan Dunnett’ın hikâyesini kaleme aldı ve bundan sonra “Maceraperest” isimli köşesinde sizlerle buluşacak.

Mayıs sayımızda tüm bunlarla birlikte, en yeni tekneleri, marin dünyasından son haberleri, yat yarışlarını ve birbirinden ilginç denizcilik sohbetlerini bulacaksınız…

İyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…

19 MAYIS’IN 100. YILI KUTLU OLSUN

Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs’ı “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak her yıl coşkuyla kutluyoruz. Şimdi coşkumuz katlanıyor çünkü bu özel günün 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Böyle bir güne sahip olmamızı ise şüphesiz Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a yaptığı deniz yolculuğuna borçluyuz. Bu seyahatin sonunda Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basarak Milli Mücadele’yi başlatmıştı. Bu yüce yolculuğun, bu özel günün ve Milli Mücadele’nin 100. yıldönümü kutlu olsun.