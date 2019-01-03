Yılın ilk tekneleri sahnede

Yat dünyası yeni yıla, 19-27 Ocak’ta düzenlenecek, en büyük kara fuarı olan Boot Düsseldorf ile giriyor. 50. yıldönümünde 68 ülkeden 1900 katılımcı firma ile organize edilen yat ve su sporları fuarı bir anlamda da yılın neler getireceğini gösteriyor. Avrupa’nın en iyi yelkenli ve motoryatlarının da seçildiği organizasyonda birçok markanın en yeni modellerinin ilk lansmanları yapılıyor. Biz de bu dünya prömiyerlerinden 12’sini sizin için seçtik… Kapağımızdaki İsveçli efsane yelkenli üreticisi Hallberg Rassy’nin en yeni modeli 57 de onlardan biri… Aynı organizasyonda Avrupa’da Yılın Yatı Ödülleri’nde (European Powerboat Award) 25-35 Feet kategorisinde finalist olan 10,50 metrelik Merry Fisher 1095 ile de İstanbul’da, Pendik-Adalar arasında test seyrine çıktık. Detayları test sayfalarımızda okuyabilirsiniz…

En yeni teknelerin yanı sıra klasikleri de sayfalarımıza taşımaya devam ediyoruz. Bu ayki konuğumuz 1962’de Güney Afrika’da yaşayan bir Bulgar Prensesi için yapılan ve döneminin en iyi yarış teknelerinden biri olan Chaika of Vah yelkenlisi… Tarih bölümümüze Hollyhood’un unutulmayan isimleriyle devam ediyoruz. Bu sayıda Casablanca’nın Rick Blaine’i Humphrey Bogart ile 1950’lere damga vuran oyuncu eşi Lauren Bacall’ın tekneleri Santana’nın hikâyesini bulacaksınız…

Denizci röportajlarımızı da yine ilgiyle okuyacağınızı umuyorum. Sualtı arkeolojisinin sözlü tarihini yazan arkeolog Mehmet Bezdan ile bu disiplinin en önemli 20 ismiyle yüz yüze söyleşiler yaparak hazırladığı kitabı “Derindeki Portreler”i konuştuk… Genç müzisyen Jabbar’dan Marmaris’ten Karayipler’e uzanan okyanus geçişini dinledik… 2018 TAYK Trofesi IRC 3 sınıfının şampiyonu Columbia Sailing Team’den Barış Bakır ise ekibini ve başarılarını anlattı…

Yazarlarımız da yakın ve uzak denizleri arşınlamayı sürdürüyor. Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda, Piri Reis’in izini süren Süha Umar, Dalmaçya’nın incisi Dubrovnik’te… Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird’ün Kızıldeniz seyrini yazmayı sürdürüyor. Yeni rota, Mısır’ın Port Ghalib Limanı…

Hepsi ve daha fazlası yeni yılın ilk sayısında sizi bekliyor…

Keyifli okumalar, mutlu yıllar…