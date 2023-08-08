Büyük mücadele tamamlandı

The Ocean Race, Haziran ayı sonunda tamamlanan yedinci ayağıyla birlikte sona erdi. IMOCA filosunda beşinci ve altıncı ayakları birincilikle bitiren 11th Hour Racing, genel sıralamada lider oldu. VO65 filosunun şampiyonluk kupasını ise WindWhisper Racing Team kaldırdı.

Geçen yılın sonlarından bu yana heyecanla takip edilen yarış, geçen ayın ilk günlerinde şampiyonlara kupalarının takdim edilmesiyle sona erdi. The Ocean Race 2022-23’ün kazananları IMOCA filosunda ABD’li 11th Hour Racing, VO65 filosunda Polonyalı WindWhisper Racing Team oldu.

15 Ocak’ta Alicante, İspanya’dan start alan yarışın birinci ayağında VO65 filosunda WindWhisper Racing Team, IMOCA filosunda ise ilk ayağın ve ikinci ayağın galibi İsviçreli Team Holcim-PRB olmuştu. 11th Hour Racing Team dördüncü ayaktan itibaren kendini göstermeye başlamış ve bunu takip eden ayaklarda liderliği başka takıma kaptırmamıştı. VO65’lerdeki çekişmede de yarış boyunca gerilim dolu anlara sahne oldu, tüm etaplarda WindWhisper Racing Team hayranlarını hüsrana uğratmadı. 11th Hour Racing Team’in şampiyonluğu ise meşakkatli bir süreçten geçti.

STARTA 17 DAKİKA KALA ÇARPIŞMA

IMOCA filosu yedinci ayağa hazırlanırken, kısa parkurlu liman içi düzenlenen bir yarışta büyük bir kaza yaşandı. The Ocean Race 2022-23’ün son etabının başlamasına sadece 17 dakika kala GUYOT environnement – Team Europe, 11th Hour Racing Team’in teknesine çarptı. Kaza sonucunda teknenin arka kısmında büyük bir delik açıldı. Her iki teknede de yaralanan olmadı. 11th Hour Racing team ana yelkenini indirdi ve hasarı değerlendirmek için Lahey’deki limana döndü. Skipper olan Charlie Enright (ABD), “Bunu önlemek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bize çarpan teknenin tarafında neler olup bittiği hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum. Sonuç olarak onları protesto ettik ve tekne Guyot kara bayrakla işaretlendi” dedi. Çarpışma GUYOT environnement – Team Europe’un teknesine de zarar verdi. GUYOT’un skipper’ı Benjamin Dutreux olayı şu sözlerle değerlendirdi: “Tekneleri birden önümde belirdi ve artık çok geçti. Temastan kaçınmak olanaksızdı. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Kesinlikle bizim hatamız.”

Kısa süre sonra GUYOT environnement – Team Europe ayaktan çekildiklerini ve 11th Hour Racing Team’e her türlü yardım için hazır olduklarını açıkladı. Çarpışmanın yol açtığı dezavantajı göz önünde bulunduran 11th Hour Racing Team, Dünya Yelken Uluslararası Jürisi’nden Redress (Düzeltme) talebinde bulundu. Ancak bu talep hemen yanıt bulmadı.

SONA BAŞLANGIÇ

11th Hour Racing Team, Hague-Cenova rotasında düzenlenen yedinci ayaktan önce dinlenmeksizin teknelerinin tamiriyle uğraştı. 16 Haziran’da Hague’u önce V065 filosu, V065 Sprint’in üçüncü etabı için terk etmeye başladı. Başlangıçta Team JAJO lider idi, hemen ardında Windwhisper Racing Team yer aldı. İkisini nizam halinde Austrian Ocean Racing/Genova, Mirpuri-Trifork Racing ve Viva Mexico takip ediyordu. Cenova’daki büyük finale yarışan beş VO65 ve üç IMOCA teknesi, Manş Denizi’nden çıkıp yarışın bir sonraki aşamasına daha açık sularda başlamak için çabalarken hafif havada ve zorlu koşullarla mücadele ediyor. Bu durumda iki filoda da liderliği hangi takımın koruduğu belirsizdi. Zaten henüz bir başlangıçtı. İleriki günlerin nelere gebe olduğunu kestirmek güçtü. İki filonun da takımları “iyi hava” beklentisi içindeydiler.

SIRALAMA DEĞİŞİYOR

Hem IMOCA hem de VO65 filoları takvimler 18 Haziran’ı gösterdiğinde nihayet Manş Denizi’nden kurtuldu ve Biscay Körfezi / Kelt Denizi / Kuzey Atlantik’in daha açık sularına girdi. Artık görev, Akdeniz’e dönmeden önce İspanya ve Portekiz’in batı kıyılarından aşağı inmekti. Birkaç gün çok hafif süren rüzgârlar, IMOCA filosunda birinci konumundaki Team Holcim-PRB’yi biraz kaygılandırdı. Zira Biotherm ile aralarındaki fark kapanıyordu. Aynı sıralarda VO65 filosunda ilk üç sırada WindWhisper Racing Team, Mirpuri-Trifork ve Team JAJO bulunuyordu.

Çarpışma nedeniyle tamir işleriyle uğraşan takımlardan GUYOT environnement – Team Europe, onarımın tamamlanmadığı gerekçesiyle Cenova’daki büyük finale yetişemeyeceklerini konfirme etti.

Çarpışmadan etkilenen diğer tekne 11th Hour Racing Team için ise çalışmalar olanca hızıyla sürdürülüyordu. Skipper Charlie Enright yarışa devam etme yönündeki azim ve kararlılıklarını açıkladı. Gerçekten de bu açıklamadan çok kısa zaman sonra takım, yedinci ayağa değil ama Cenova’daki büyük finale doğru yola çıktıklarını duyurdu. Enright, 1 Temmuz’daki liman içi final yarışına hazır olduklarını sevinçle belirtti ve takım İtalya’ya doğru yola koyuldu.

YAVAŞ VE SESSİZ GÜNLER

Takvimler 20-21 Haziran’ı gösterirken hafif rüzgârlar, İber Yarımadası’nın batı kıyısı boyunca güneye doğru kaydı. Ancak yine de hem IMOCA hem de VO65 filoları için gereken hız elde edilemedi. Team Holcim-PRB ve Biotherm’in gerisinde kalan Team Malizia’dan Will Harris, “Biraz daha hızlanabilsek iyi olurdu tabii ama Cenova’ya dek hâlâ epey yolumuz var. Rakiplerimize yetişme şansımız devam ediyor” yorumunda bulundu. Yedinci yani final etap, The Ocean Race’in en zorlu etaplarından biriydi. Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e geri dönmek için takımlar durgun hava koşullarını aşıp hıza kavuşmak için büyük efor sarf ederken Cenova’da onları karşılama hazırlıkları hızlandırılıyordu.

WINDWHISPER’A ÖDÜL, RAKİPLERİNE ORKA SALDIRISI

21 Haziran Çarşamba günü her iki filo da 37 derecelik enlemi geçme aşamasındaydı artık. Doğuya, Cebelitarık Boğaz ve Akdeniz’e doğru ilerleme kaydedilirken, iki filonun da başını VO65 filosundan WindWhisper Racing Team çekti. Bu da takıma büyük denizcilerin mirasını temsil eden ve özel bir ödül olan Vasco de Gama Foundation Prize’ı getirdi. Tabii rakipleri pes etmiş değildi; Team JAJO ve Mirpuri-Trifork Racing arasındaki çekişme hız kazandı. O esnada Team Holcim-PRB de kendi filosunda liderliğini korumak için mücadele ediyordu. Fakat hem Team JAJO’dan hem Mirpuri-Trifork Racing’ten gelen anons yarış gündemini beklenmedik bir haberle değiştirdi. İkisi de teknelerine orkaların yaklaştıklarını duyurdu. Ancak Team JAJO teknelerine birkaç defa darbe aldıklarını, neyse ki sonrasında orkaların uzaklaştıklarını bildirdi. Bilindiği üzere, bir süredir orka saldırıları yaşanıyor ve bilim insanları bunun nedenlerini henüz tespit edemediler.

VO65 SPRINT’TE FİNİŞ, IMOCA FİLOSUNDA SÜRPRİZ

26 Haziran’da The Ocean Race 2022-23’ün ilk final adımı tamamlandı. WindWhisper Racing Team, 10 gün 233 saatlik seyrini tamamlayarak VO65 Sprint’in üçüncü etabını birinci olarak bitirdi. IMOCA filosunu bile geride bırakabilmiş olmanın sevincini yaşadıklarını da ifade eden takım bu rahatlamayı yaşarken, kalanlar okyanusta rekabet halindeydi. Rüzgâr koşullarının iyileşmesi tekneleri motive etti ve sona yaklaşmak için hızlandılar. Ve 27 Haziran’da Team Malizia yedinci ayağı ilk tamamlayan tekne oldu. Biotherm ikinci, Team Holcim-PRB ise Cenova’ya üçüncü varan IMOCA teknesiydi.

“DÜZELTME” PUANIYLA GELEN ŞAMPİYONLUK

11th Hour Racing Team, The Ocean Race’in galibi oldu. Bu, World Sailing International’ın jürisi sayesinde kazanılan bir galibiyet. Yedinci ayak henüz başlamadan takım bir kaza yaşamış ve “düzeltme” talep etmişti jüriden. Karar 28 Haziran’da çıktı ve takıma yarışın geri kalanındaki ortalama bitişlerine eşit olan 4 kırmızı puan verildi. Bu puanla da Team Holcim-PRB ve Team Malizia’nın puanlarını aşarak birinciliğe oturdu 11th Hour Racing. The Ocean Race’in kuralları, bir takımın etkinliğin son ayağında yarışı askıya almasına izin vermiyor. Böylelikle son ayağa kadar başarılı bir grafik çizen 11th Hour Racing, son anda yaşadığı talihsizliğe rağmen kazanan oldu.

2 bin 200 mil uzunluğundaki yedinci ayak, The Ocean Race’in final etabı olarak takımların 10-12 gün süren final mücadelesi oldu. Bu sene 50. yılını kutlayan büyük yarış şimdilik sona erdi. Şimdi maviliklerin tutkunları Vendée Globe 2024’ü bekliyor.☸