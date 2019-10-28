2 milyon 750 bin litre deniz temiz kaldı!

D-Marin’in TURMEPA’ya hibe ettiği atık alım teknesi Hisarönü Körfezi’nde üç ayda 702 tekneden 350 bin litre gri ve siyah su topladı. Bu sayede 2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı.

D-Marin ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ortak bir projede buluştu. D-Marin’in özel olarak inşa ettirdiği 11,50 metre boyunda, 3,80 metre genişliğinde, 11 bin litre pis su, 400 litre sintine suyu toplama kapasitesine sahip atık toplama teknesi yaz boyunca Hisarönü Körfezi’nde teknelerden atık topladı. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve D-Marin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan bu iş birliğini duyurmak amacıyla 20 Eylül’de D-Marin Göcek’te bir araya geldi. Marinadaki basın toplantısında Altan konuyla ilgili şunları söyledi: “D-Marin olarak beş ülkede 14 marinada hizmet veriyoruz. Bulunduğumuz bölgenin ve yakın çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemek, topluma katkı sağlamak misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2007’den bu yana da TURMEPA’nın üyelerinden biriyiz. Bu proje kapsamında, özel olarak hazırlanan atık alım teknesi 2019 yaz sezonu boyunca hizmet verdi. Mayıs sonu itibarıyla Hisarönü Körfezi’nde mobil olarak çalışan “TURMEPA D-Marin” teknesi, 702 tekneden 350 bin litre gri ve siyah su alımı gerçekleştirdi. Bu da 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalmasına katkı sağladığımızı gösteriyor. Bu kapsamda emeği geçen arkadaşlarıma ve TURMEPA’ya teşekkürü borç biliriz.”

Şadan Kaptanoğlu ise; “TURMEPA 25 yıldır denizleri koruma hedefiyle var gücüyle çalışıyor. Ancak destekçileri olmadan bu mücadeleye hız vermesi mümkün olamazdı. D-Marin, TURMEPA’nın en büyük destekçilerinden. D-Marin ile Didim, Turgutreis ve Göcek’te beş yıldır sürdürdüğümüz “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi ile 813 çocuğumuza eğitim verdik. Bu yıl ise çocuklara verilen denizel eğitimlerin yanı sıra öğretmenlere STEAM eğitimleri verilecek. Böylece çocuklar denizleri korumaya yönelik projelerini geliştirirken teknolojiden faydalanma imkânı bulacak. D-Marin derneğimize bu yıl çok çok anlamlı bir başka hediye daha vererek TURMEPA D-Marin teknesini hibe etti. Böylece 10 yılı aşkın süredir devam eden atık toplama çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı. Bu vesileyle Sayın Ferit Şahenk’e, Burak Baykan’a, Erdem Altan’a, Onur Ugan’a ve bu projelere emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DENİZDE ÇÖP KUTUSU: SEABIN PROJECT

Kaptanoğlu marinadaki konuşmasında bir başka projeyi daha duyurdu. Denizcilik ve enerji firması Wärtsilä, Avusturalya’da hayata geçirilen Seabin Project’e destek vermek amacıyla başlattığı gönüllü çalışma sonrasında Türkiye’ye Seabin’i getirdi ve TURMEPA’ya bağışladı. TURMEPA da diğer marinalara örnek olması için D-Marin’e hibe etti. 20 kg’a kadar atık taşıyabilen Seabin her gün ortalama 1.5 kg atık toplayabiliyor. Bu da yılda 20 bin plastik şişe ve 83 bin plastik torba toplayabildiği anlamına geliyor. www.d-marin.com