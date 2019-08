ALL ABOUT U’nun ikincisi tamamlandı

1 yılda 8 yat üreten Ada Yacht Works’ün Hollandalı tasarım ofisi Ginton’un mühendisliğiyle hayata geçirdiği 50 metrelik yeni motorsailor’ı All About U, 2018’de suyla buluşmuş ve geçen sene Monaco Yacht Show’da satılmıştı. Ada Yacht Works’un deneyimli ekibi 49,90 metre boyunda ve 10,44 metre genişliğindeki yatın ikinci gövdesini İsrailli Ron Zuckerman için tamamladı ve 23 Haziran’da suya indirdi. Firmanın genel müdürü Onur Tekin, All About U 2 için yapılan çalışmayı şöyle anlattı: “Çoğu teknede bulunmayan bazı özelikleri birleştirmeyi hedefledik. Örneğin; kıç güverte ile salon arasında yükseklik farkı yok, bu da tek güvertenin verdiği konforun yaşanmasına neden oluyor. Salona girdiğinizde 360 derece görüş açısına sahipsiniz. Bu boyda bir yelkenli teknede görülmemiş genişlikte bir beach platformu var. Ayrıca altı kabinli olmasından dolayı hem çok konforlu bir charter yapılabilir hem de büyük çaplı partiler için yeterli alana sahip.” Teknede toplam 1139 metrekarelik ana yelken, cenova ve staysail bulunuyor. Akıllı kumanda kontrollü sistem kullanılan mega yelkenlinin ikizinin imalatına devam ediliyor ve önümüzdeki sezon denizle buluşturulması bekleniyor. All About U 2’nun satış fiyatının 19.500.000 Euro olduğu belirtiliyor. www.adayachtworks.com