Kendi serisinin en inovatifi Navetta 68

İtalyan Absolute Yachts, “Navetta 68” ve “Absolute 47 Fly” modellerinin dünya basın lansmanını 22-24 Temmuz’da, Cenova’nın yaklaşık 30 kilometre batısındaki Varezza şehrinde gerçekleştirdi.

Yazı PELİN ÖZCANLI Fotoğraflar ABSOLUTE YACHTS ARŞİVİ

Yeni Navetta 68 ve Absolute 47 Fly’ın yanında, ilk olarak Ocak 2019’da Boot Düsseldorf’ta karada sergilenen Absolute 62 Fly’ın da denizde incelenme fırsatının sunulduğu basın lansmanı, İtalyan Rivierası’nın en modern marinası Marina di Varezza’da yemek ve toplantıyla başladı. Marin dünyasının önemli temsilcilerinin katıldığı programda ertesi gün üç tekneyle de deneme seyirleri yapıldı. Öncü tasarımlarıyla dikkat çeken Absolute Yachts özellikle Navetta 68’de kurguladığı, hayatı kolaylaştıran pratik çözümlerle büyük beğeni topladı. Ait olduğu kültüre ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelere göre biçimlenen 20,52 metrelik yat, ultra lüks İtalyan markaların insana kendini nasıl özel hissettirdiğini kesinlikle bir kez daha kanıtlıyor. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…