Hallberg-Rassy 400’e iki ödül birden

İsveçli Hallberg-Rassy 400, Amerika’da geçen yıl sonu verilen 2023 Yılın Teknesi Ödülleri’nde hem genel kategoride birinci seçildi hem de Yılın İthal Teknesi kategorisinin kazananı oldu. 13 metrelik tekne, Germán Frers imzalı. Alt güvertesi iki ya da üç kamaralı, bir ya da iki banyolu istenebiliyor. Başaltındaki kamara üç farklı şekilde sunuluyor. Buraya en-süit banyolu bir ana kamara, çift kişilik yataklı, kendi banyosuna sahip ve çamaşır makinası alanı olan bir kamara ya da banyosuz, sadece çift kişilik yataklı bir kamara konabiliyor. Teknenin, jeneratörle kombine edilebilecek baş ve kış pervaneleri, bulaşık makinası, klima, su yapıcı gibi pek çok konfor opsiyonu bulunuyor. www.galipkaynaryachting.com