MCY’ın Skylounge serisi genişliyor

İtalyan Monte Carlo Yachts, Şubat 2020’de Miami Yacht Show’da yeni MCY 70 Skylounge’u sergilemesinin üzerinden bir sene bile geçmeden yeni modelini suya indirdi. Markanın geçen ay suya inen 21 metrelik yatı MCY 76 Skylounge da 70 gibi Nuvolari Lenard imzalı. Yeni üretilmeye başlanan “Skylounge” serisinin karakterini, diğer yaşam mahallerinden kısmadan hacim kazandırılan ve etrafı kapalı flybridge oluşturuyor. Sade düzenlenen fly’da son teknoloji bir kumanda mahalli yer alıyor. Arkadaki kişiselleştirilebilir alan ise salon ya da yat sahibinin 360 derece manzaralı özel stüdyosu şeklinde kullanılabiliyor. Fly’ın en önemli özelliği açılabilir tavan camı. www.tezmarin.com