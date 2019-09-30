Pershing 140’ın detayları açıklandı

İtalyan Pershing’in geçen şubatta suya inen yeni amiral gemisi 140’ın iç yerleşim planı açıklandı. İtalyan markanın alüminyumdan üretilen bu ilk modeli, aynı zamanda Ferretti Group’un Ancona’daki süperyat tersanesinde inşa edilen ilk Pershing olma özelliğini de taşıyor. Fulvio De Simoni ile Ferretti Group Ürün Strateji Komitesi ortaklığında tasarlanan üç güverteli, 43,30 metrelik yat, pruvasındaki çelik ızgara detayıyla spor karakterini pekiştiriyor. Kıç aynanın yanı sıra bordaların da açılması ve beraber büyük bir beach club yaratmaları dikkat çekiyor. Güneşlenme güvertesiyle direkt bağlantılı bir yükseltilmiş kaptan köşküne sahip Pershing 140, her biri 2 bin 600 beygirlik dört MTU motorla hızını 38 knot’a kadar çıkarabiliyor. Ana kamara ana güverteye yerleştirilirken alt güvertede ise dört lüks konuk kamarası bulunuyor. Modelin ikinci gövdesi de yakın zamanda suya inmeye hazırlanıyor.

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