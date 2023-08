Rent Go, Türk Kanser Derneği’nin “Gölge Oyunu Projesi”ni Tatil Beldelerine Taşıyor

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli araç kiralama şirketi Rent Go, Türk Kanser Derneği’nin Gölge Oyunu Projesi’ne ulaşım sponsoru oldu. Türk Kanser Derneği tarafından tatil beldelerinde yürütülecek cilt kanserine karşı bilinçlendirme çalışmalarında Rent Go aracı kullanılacak. Yaz turizminin yoğun olduğu bölgelerde yapılacak cilt kanseri farkındalık çalışmaları, 18-19-20 Ağustos’ta Çeşme Ilıca Plajı’nda, 22-23 Ağustos’ta Bodrum Bitez Plajı’nda, 24 Ağustos’ta Bodrum Ortakent La Bohemme Beach’te, 26-27 Ağustos tarihlerinde ise Antalya Konyaaltı Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, Türk Kanser Derneği’nin önceki yıllarda hayata geçirdiği Mucize Evi ve Mucize Yarınlar projelerine de destek olduklarını hatırlatarak, “Türkiye’nin en genç araç filosuna sahip şirketi olarak sağlık alanında toplumsal farkındalık çalışmalarının içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl Türk Kanser Derneği’nin oldukça sinsi bir hastalık olan cilt kanseri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek üzere tatil beldelerinde gerçekleştireceği Gölge Oyunu projesine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz.” dedi.



Gölge Oyunu Projesi Hakkında

Türk Kanser Derneği’nin hayata geçirdiği proje, cilt kanseri konusunda toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin gözde sahillerini ziyaret ederek tatilcilerde farkındalık yaratmayı hedefleyen projede, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın yolları gösterilecek ve ihtiyaç sahiplerine güneş kremi dağıtılacak.

Rent Go Hakkında

Rent Go, 100 yılı aşan köklü geçmişi ile Türkiye’nin en güvenilir ve önde gelen şirketlerinden biri olan Tunalar Şirketler Topluluğu’nun yüzde yüz yerli sermayeli araç kiralama markasıdır. Rent Go, Tunalar topluluğun 30 yıldan fazla kurumsal otomotiv sektörü deneyimini, yenilikçi vizyonu ve uzman kadrosu ile birleştirerek, kısa sürede araç kiralama sektörünün lider oyuncularından biri haline gelmiştir.

Rent Go, yüzlerce kişilik uzman kadrosu, Türkiye’nin dört bir yanında, kendi yönettiği 60’ın üzerinde kurumsal ofis ile hizmet vererek, daima müşterisinin yanındadır. Rent Go’ da en büyük mutluluk; müşterilerinin memnuniyetidir. Bu amaçla daima çözüm odaklı anlayışla, koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışmaktadır. Rent Go, tamamı sıfıra yakın, genç ve geniş araç filosu ile her zevke, her bütçeye uygun seçenekler sunar.

Rent Go, günlük kiralama hizmetinin yanı sıra Rent Go Filo yapılanması ile kurumsal şirketlere uzun dönem filo kiralama hizmeti de vermektedir.