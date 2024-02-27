RESSAM KOJO MARFO İLK KEZ İSTANBUL’DA!

Ganalı Ressam Kojo Marfo, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Umut Denemesi” isimli sergisi ile ilk kez İstanbul’da! DG Art Project ev sahipliğinde 13 Şubat’ta kapılarını açan sergi 11 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

1980 yılında Gana’da doğan ve çocukluk yıllarını Gana’nın farklı bölgelerinde geçiren Kojo Marfo, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üslendiği “Umut Denemesi” adlı sergisi ile İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. İlhamını, doğup büyüdüğü coğrafyada edindiği deneyimlerden alan Ganalı sanatçı, Türkiye’de ilk kez sergi açmanın heyecanını yaşıyor.

Dünyanın pek çok yerinde alışılagelmiş ataerkil düzenin tam aksi anaerkil düzenin hâkim olduğu bir yerde büyüyen Marfo, insanların eserlerinde Akan kültürünü ve Batı’da yaşadığı zorlukların bir yansımasını görmesini istiyor. Sanat anlayışının gelişmesi üzerinde Gana’da okul kütüphanesinde batı sanatı ve Picasso ile tanışmasının büyük rol oynadığını söyleyen Marfo; sanatıyla insanlarla bir bağ kurarken eserlerinde kullandığı çeşitli stiller ve teknikler ile geleneksel Akan sanatına referanslar yaparak eşitsizlikler din, siyaset gibi toplumsal konulara vurgular yapıyor.

Kendi deneyimlerinden ve içgüdülerinden ilham alarak çıktığı bu yolda tüm kalıpları reddeden ve özgürlüğü, “En üst düzey sevinç” olarak ifade eden Marfo’nun renkleri, ortak tarihi ve sanatsal unsurları birbiriyle harmanladığı, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Umut Denemesi” sergisi 11 Mart 2024’e kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilecek.