Swift Trawler’ın yeni üyesi 41

Fransız üretici Beneteau’nun geniş yaşam alanları sunan Swift Trawler serisinin en yeni üyesi 41, Andreani Design’ın imzasını taşıyor. 13,43 metre boyunda ve 4,20 metre genişlikteki modelin hem Sedan hem Fly versiyonu mevcut. Yedi kişinin konaklayabileceği teknede birçok yenilikçi çözüm bulunuyor. İç mekânda önde, iskele yanda konumlanan oturma grubunun masası açılır kapanır özellikte. Ayrıca burası iki kişilik yatağa da dönüşebiliyor. Sancaktaki kaptan koltuğu ise oturma yerine doğru döndürüldüğünde, salonda sekiz kişilik bir yemek yeme alanı oluşturuyor. Dünya prömiyerini geçen eylülde Cannes’da yapan üç kamaralı Swift Trawler 41, iki adet 270 beygirlik Volvo motorla güçlendiriliyor. Teknenin yakıt tankı 1170, su tankı 400 litre. www.tezmarin.com