31. THE BODRUM CUP İlk kez bir tirhandil şampiyon

22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 31. yılını kutlayan American Hospital The Bodrum Cup, katılımcılarına ve seyircilerine unutulmaz anlar yaşattı. Genel Klasman birinciliğini Mustafa Özkeskin’in yarışlardan 5-6 ay önce inşasına bizzat başladığı ve yarış sabahı yetiştirdiği tirhandil sınıfında yarışan Hızır 1 adlı teknesi kazandı.

Yarışlar, sanat etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve konserleriyle The Bodrum Cup, ana sponsoru American Hospital ve Yalıkavak Marina desteğiyle 22-26 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Gulet ve tirhandil gibi geleneksel ahşap yatlar ile cruiser sınıfı teknelerin yarıştığı, izleyici ve organizasyon tekneleriyle birlikte toplam 180 teknenin takip ettiği yarışlar festival havasında yaşandı. Dümende Aytuğ Ürer’in olduğu Hızır 1, The Bodrum Cup tarihinde kazanan ilk tirhandil unvanını alırken, son 10 yıldır kazanan ilk Bodrum yapımı tekne oldu. Ekip, bu yıl ilk kez verilen ve dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın “Sonsuz Sütun” adlı heykelinden esinlenerek yapılan kupanın sahibi olmayı da başardı. Sanatçının eserlerinin bir kısmı 114 yıllık teknesi Hulda’da sergilenerek Yalıkavak’a kadar filoyu takip etti. Bu yıl American Hospital The Bodrum Cup rotalarının Bordum koylarıyla sınırlı kalması tercih edildi. 5 etaptan oluşan yarışlar Bodrum-Bodrum, Bodrum-Kissebükü, Kissebükü-Kissebükü, Kissebükü-Gümüşlük ve Gümüşlük-Yalıkavak arasında yapıldı, planlanan 5 yarış da tamamlandı. Devamı Aralık 2019 sayımızda…