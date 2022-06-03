Yat tekstiline yeni bir bakış

Tekne ve ev tekstili ürünlerine yeni bir bakış açısı getiren Nian Living, denize duyduğu tutkuyu tüm ürünlerine yansıtırken özel ve kişiselleştirilmiş tasarımlarıyla teknelere renk katıyor. Kurulduğu günden bu yana teknelere özel çözümler ve dekoratif ürünlerle hizmet sunan marka; denizin rahatlatan hissini, huzurunu denizdeki evlere taşıyor. Nian Living, özel kumaşlarla kişiye ve tekneye özel hale gelen tüm ürünleri özel el işçiliği ile üretirken çözüm odaklı destek ekibi de tekne sahiplerinin hayallerini yaşamaları için yeni bir dünyanın kapısını açıyor. www.nianliving.com