Büyük botlar bu yaz da moda!

Yaza merhaba dediğimiz günler geldi çattı ve sezon açıldı. Özellikle ayın ikinci yarısından sonra gözde koylarımızda yer bulmak güçleşecek. Bu sezon da pek çok yeni tekne sularımızda boy gösterecek. Her boyda, her tipte tekneye rastladığımız ülkemizde RIB’lerin sayısı da her geçen gün artıyor. Konforda yatlardan geri kalmayan, sert tabanlı şişme botlar bu yazın da modası olacak. Bu RIB’ler, büyük yatların yardımcısı olarak koydan koya, adadan adaya hızlı ulaşım amacının dışında artık başlı başına gezi ve eğlence aracına dönüştü. Biz de yaza girdiğimiz bu sayımızda 9,50 metreden 15 metreye, son model 12 lüks RIB’i listeledik. Boyları uzayan, motorları daha da güçlenen bu keyifli deniz araçları bir yandan da hız canavarlarına dönüşebiliyor. O yüzden koy içinde adabımuaşerete, açık denizde de seyir emniyetine dikkat edilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim…

12 botun dışında bu ay, İtalyan motoryat üreticisi Absolute’un flybridge serisinin yeni üyesi 60 Fly’ı ve bir başka İtalyan tersane Rossinavi’nin 70 metrelik şık explorer’ı Polaris’i de nefis fotoğraflar eşliğinde sayfalarımıza taşıdık. Türk tersane Volant Yacht’ın ödüllü power katamaranı Volcat 43’ün detaylarını ve kaderine terk edilmiş klasik tekneleri denizlere kavuşturan Bosa Boat’un hikâyesini de bulacağınız haziran sayımızda, denizcilik kültürüne dair önemli yazılar okuyacaksınız. Cem Gürdeniz, denizciliğin gelişmesinde beyazperdenin önemine ve bu noktada Türk sinemasındaki eksikliğe vurgu yaptı. Mehmet Bezdan, 15 yıllık çalışmanın sonucunda doğan “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” sergisi için Oğuz Aydemir ile söyleşi yaptı. Tanıl Tuncel, Akdeniz denizcisinin pek derdi olmasa da Cebelitarık’ı geçince mutlaka hesaba katması gereken metcezri anlattı…

Sezona girerken Emir Kunt, Göcek’i ve gelinen son noktayı, geçen ay kaybettiğimiz Belma Simavi anısına kaleme aldı. Deniz Kurt Görsev, yanı başımızdaki adalardan Sakız’ı ve lezzetlerini yazdı. Komşu suların ikonik adaları Patmos, Girit, Santorini ve Mikonos da erken sezon açılışıyla bu sayıda…

Her zaman olduğu gibi en yeni tekneler, yat yarışları, denizci söyleşileri ve marin dünyadan son haberlerle dolu dolu bir sayı sizi bekliyor. Maviliklerde herkesin birbirine saygılı olduğu ve denizlerimizi temiz tuttuğumuz güzel bir yaz diliyorum. Keyifli okumalar…