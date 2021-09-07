2022’nin yatları geliyor…

Covid-19, hayatın birçok alanında olduğu gibi yatçılık dünyasında da zorlukları beraberinde getirdi. Pandeminin ilk döneminde tedarik, üretim, transfer ve teslimatta aksamalar yaşandı. Neredeyse tüm organizasyonlar iptal olurken, yatçılık camiasının buluştuğu boat show’lar da yapılamadı. Dünyanın en önemli boat show’larından biri olan Cannes Yachting Festival, yaklaşık iki senenin ardından nihayet gerçekleştiriliyor. 7-12 Eylül’deki fuarda 600 tekne sergilenecek. Bu teknelerden 140’ının dünya prömiyeri yapılacak. İçlerinden 50’sini teknik özellikleri, konfor detayları ve fiyat bilgileriyle “Kılavuz” dosyamızda bulabilirsiniz. Kapağımızı süsleyen, Sirena Marine’in Germán Frers imzalı 21,40 metrelik yeni motoryatı Sirena 68 de bu dosyada…

Orman yangınları, sel felaketi gibi içimizi yakan doğa olaylarıyla geçirdik geçen ayı. Canım koylarımızın yok olan yeşiline ve yaban hayatına; doğaya inat yapılaşma yüzünden sel baskınlarında yitirilen canlarımıza kahrolduk. Yangının ardından Gökova, Hisarönü ve Marmaris körfezlerinin son durumunu ve yangının bilançosunu bölgedeki yazarımız Ali Boratav kaleme aldı. Süha Umar, Bünyamin Sürmeli, Cem Gürdeniz de değerli kalemleriyle yeşilimizi-mavimizi korumanın önemine değindi. Tanıl Tuncel ise doğanın dilini nasıl okuyacağımızı anlattı. Bu ülke deniziyle, ormanıyla bizim ve gidecek başka bir yerimiz yok. Ona göre yaşamalı, gözümüz gibi bakmalıyız…

Bu uyarıların eşliğinde yine ilham veren birçok konuyla hazırladık dergimizi… Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan iyi bir dereceyle dönen Alican Kaynar, Transquadra’da birinci etabı ikincilikle bitiren ilk açık deniz okyanus yarış takımımız Alize Ocean Racing, parkurların başarılı ekibi Columbia Yelken Takımı, Türkiye’nin en hızlı tırhandili Hızır 1, ilk yelken deneyimini yaşayan başarılı müzisyen Gökhan Türkmen, evini tekneye taşıyan mimar Tansu Acımert ve daha fazlası Eylül sayısında…

Keyifli okumalar…