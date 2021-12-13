Yacht Türkiye KASIM 2021 -189

12 ALESTA
Numarine, Port Azure Göcek, Tezmarin, Sirena Marine, Sanlorenzo, Silent Yachts, Bavaria Yachts, Rolls-Royce-Over Marine, Northstar RIB, YATED, TURMEPA, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, Maltepe Karapark…
24 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
30 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
31 KILAVUZ
Hızlı, konforlu ve pratik tek kamaralı 15 motoryat…
46 KAPAK
Finlandiyalı Baltic Yachts’ın lüks ve performansı tek gövdede buluşturan 44 metrelik mega-yelkenlisi Path…
58 KEŞİF
Mag Marin Yatçılık’ın 11 metrelik ilk sürat teknesi Samba11…
62 SEVGİLİ TEKNEM
1930’ların ünlü yarış yelkenlileri olan J Class teknelerinden ilhamla üretilen Leonard Yachts’ın Eagle 44 modeli…
66 WORKSHOP
Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol’la eğlenceli bir yelken seyri…
72 TEKNE HAYATI
Ev hanımlığından kaptanlığa uzanan renkli hikâyesiyle yelkenci Ayşe Aran…
78 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Türk sinemasının önemli jönlerinden İzzet Günay’la Bodrum’da yaptıkları seyri anlattı…
84 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz, bir deniz şehri olan İstanbul’un neden denizcileşemediğini kaleme aldı…
86 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, dünya turu ile ilgili ilkleri, enleri ve duayenleri yazdı…
94 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, dünyanın en önemli sualtı fotoğrafçılarından Donald Frey’i hatırlatıyor…
96 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, bozulan deniz ekosisteminde okyanus asiditesine ve yok oluşun eşiğindeki deniz canlılarına dikkat çekti.
98 KİTAP
Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey tarafından hazırlanan “Denizlerin Evrimi Kıtaların Oluşumu”…
100 TRAMOLA
33. American Hospital The Bodrum Cup, İzmir Arkas Körfez Yarışı, Barcolana Regatta…
112 SPORTİF BALIKÇILIK
Bu sene 14. kez düzenlenen Big Fish Turkey 2021…
114 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, denizlerdeki kariyerlerinde ilk sezonlarını tamamlamış üç yat şefi ile söyleşti…
118 ETKİNLİK
Yacht Türkiye dergisinin WMF Türkiye sponsorluğunda Göcek’te düzenlediği “Sezona Veda Partisi”…
128 OTOMOBİL
Fiat 500C Dolcevita Cabrio, Toyota Corolla HB Hybrid, Hyundai Tucson Elite Plus CRDi…
132 YAT MARKET