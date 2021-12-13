Yacht Türkiye KASIM 2021 -189

12 ALESTA

Numarine, Port Azure Göcek, Tezmarin, Sirena Marine, Sanlorenzo, Silent Yachts, Bavaria Yachts, Rolls-Royce-Over Marine, Northstar RIB, YATED, TURMEPA, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, Maltepe Karapark…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

31 KILAVUZ

Hızlı, konforlu ve pratik tek kamaralı 15 motoryat…

46 KAPAK

Finlandiyalı Baltic Yachts’ın lüks ve performansı tek gövdede buluşturan 44 metrelik mega-yelkenlisi Path…

58 KEŞİF

Mag Marin Yatçılık’ın 11 metrelik ilk sürat teknesi Samba11…

62 SEVGİLİ TEKNEM

1930’ların ünlü yarış yelkenlileri olan J Class teknelerinden ilhamla üretilen Leonard Yachts’ın Eagle 44 modeli…

66 WORKSHOP

Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol’la eğlenceli bir yelken seyri…

72 TEKNE HAYATI

Ev hanımlığından kaptanlığa uzanan renkli hikâyesiyle yelkenci Ayşe Aran…

78 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Türk sinemasının önemli jönlerinden İzzet Günay’la Bodrum’da yaptıkları seyri anlattı…

84 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, bir deniz şehri olan İstanbul’un neden denizcileşemediğini kaleme aldı…

86 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, dünya turu ile ilgili ilkleri, enleri ve duayenleri yazdı…

94 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, dünyanın en önemli sualtı fotoğrafçılarından Donald Frey’i hatırlatıyor…

96 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, bozulan deniz ekosisteminde okyanus asiditesine ve yok oluşun eşiğindeki deniz canlılarına dikkat çekti.

98 KİTAP

Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey tarafından hazırlanan “Denizlerin Evrimi Kıtaların Oluşumu”…

100 TRAMOLA

33. American Hospital The Bodrum Cup, İzmir Arkas Körfez Yarışı, Barcolana Regatta…

112 SPORTİF BALIKÇILIK

Bu sene 14. kez düzenlenen Big Fish Turkey 2021…

114 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, denizlerdeki kariyerlerinde ilk sezonlarını tamamlamış üç yat şefi ile söyleşti…

118 ETKİNLİK

Yacht Türkiye dergisinin WMF Türkiye sponsorluğunda Göcek’te düzenlediği “Sezona Veda Partisi”…

128 OTOMOBİL

Fiat 500C Dolcevita Cabrio, Toyota Corolla HB Hybrid, Hyundai Tucson Elite Plus CRDi…

132 YAT MARKET