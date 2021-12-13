Yacht Türkiye ARALIK 2021 -190

13 Aralık 2021 / yorum yapılmamış

12 ALESTA

Bavaria Yachts, Beneteau, Mazu Yachts, X-Yachts, Suzuki Marine, CRN, Fairline Yachts, Invictus, Mavi Vatan Vakfı, Rafnar, Ara Güler Müzesi, Christoph Rassy, Magonis Boats, Smartium Blue, TURMEPA, Viravira.co… 

22 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

28 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

29 KILAVUZ

Ev konforunu denize taşıyan, 

15-17 metre boy aralığında 

15 yeni yelkenli…

44 KAPAK

Explorer sınıfı yatların öncü markalarından Türk Numarine’in yeni amiral gemisi  37 XP…

54 KEŞİF

Wally’nin yeni serisinin ilk gövdesi: Süperyat sınıfına giren özellikleriyle 27 metrelik WHY200…

62 MEGAYAT

İtalyan Baglietto’nun tam alüminyum gövdeli 54 metrelik yeni güzeli C…

72 SEVGİLİ TEKNEM

İsveçli Albert Anderson’ın 1907’de inşa ettiği Dafne, Murat Erkurt ile Türkiye’de…

80 MAVİ TUTKU

Sanatçı Bedri Baykam’la Fenerbahçe sularında deniz ve ilişkiler üzerine konuştuk…

84 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Kuzey İtalya’yı ve bölgenin mutfaklarını anlattı…

88 TEKNE HAYATI 

Ceyda ve Tamer Efeçınar çiftinin motoryatta başlayıp yelkenlide devam eden tekne hayatı…

94 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Bozburun Deniz Kirliliği Çalıştayı’ndan çıkan sonuç bildirgesini paylaştı…

100 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, küresel çevre sorunlarından yıl boyunca çözüme kavuşanları değerlendirdi…

102 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan’ın kaleminden Geç Rönesans Dönemi’ne ayna tutan Gagiana’nın, bilinen diğer adıyla Gnalic Batığı’nın hikâyesi…

104 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, Temmuz 2020’de yanan USS Bonne Home Richard gemisi hakkında yeni açıklanan raporu yorumladı… 

106 KİTAP

Orhan Şevki’nin kaleme aldığı “Zaman, Mekân ve İnsanlarıyla Kınalıada”…

108 TRAMOLA

Göcek Yarış Haftası, Marmaris Yarış Haftası, Clubswan 36 ACI Cup, MESA Sailing Team, Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası, Eker Yelken Takımı…

122 OTOMOBİL

Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV, Mercedes-Benz C Serisi, Volkswagen Polo 1.0 Style DSG, Ford Tourneo Custom Hybrid…

124 YAT MARKET

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