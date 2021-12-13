Yacht Türkiye ARALIK 2021 -190

12 ALESTA
Bavaria Yachts, Beneteau, Mazu Yachts, X-Yachts, Suzuki Marine, CRN, Fairline Yachts, Invictus, Mavi Vatan Vakfı, Rafnar, Ara Güler Müzesi, Christoph Rassy, Magonis Boats, Smartium Blue, TURMEPA, Viravira.co…
22 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
28 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
29 KILAVUZ
Ev konforunu denize taşıyan,
15-17 metre boy aralığında
15 yeni yelkenli…
44 KAPAK
Explorer sınıfı yatların öncü markalarından Türk Numarine’in yeni amiral gemisi 37 XP…
54 KEŞİF
Wally’nin yeni serisinin ilk gövdesi: Süperyat sınıfına giren özellikleriyle 27 metrelik WHY200…
62 MEGAYAT
İtalyan Baglietto’nun tam alüminyum gövdeli 54 metrelik yeni güzeli C…
72 SEVGİLİ TEKNEM
İsveçli Albert Anderson’ın 1907’de inşa ettiği Dafne, Murat Erkurt ile Türkiye’de…
80 MAVİ TUTKU
Sanatçı Bedri Baykam’la Fenerbahçe sularında deniz ve ilişkiler üzerine konuştuk…
84 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, Kuzey İtalya’yı ve bölgenin mutfaklarını anlattı…
88 TEKNE HAYATI
Ceyda ve Tamer Efeçınar çiftinin motoryatta başlayıp yelkenlide devam eden tekne hayatı…
94 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, Bozburun Deniz Kirliliği Çalıştayı’ndan çıkan sonuç bildirgesini paylaştı…
100 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, küresel çevre sorunlarından yıl boyunca çözüme kavuşanları değerlendirdi…
102 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan’ın kaleminden Geç Rönesans Dönemi’ne ayna tutan Gagiana’nın, bilinen diğer adıyla Gnalic Batığı’nın hikâyesi…
104 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, Temmuz 2020’de yanan USS Bonne Home Richard gemisi hakkında yeni açıklanan raporu yorumladı…
106 KİTAP
Orhan Şevki’nin kaleme aldığı “Zaman, Mekân ve İnsanlarıyla Kınalıada”…
108 TRAMOLA
Göcek Yarış Haftası, Marmaris Yarış Haftası, Clubswan 36 ACI Cup, MESA Sailing Team, Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası, Eker Yelken Takımı…
122 OTOMOBİL
Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV, Mercedes-Benz C Serisi, Volkswagen Polo 1.0 Style DSG, Ford Tourneo Custom Hybrid…
124 YAT MARKET