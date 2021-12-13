NUMARINE 37 XP Estetiği işlevsellikle buluşturuyor

Türkiye’nin en üretken tersanelerinin başında gelen Numarine’in bugüne kadar suya indirdiği 152’nci yat olan 37 XP, markanın yeni amiral gemisi oldu. 37,30 metre uzunluğa sahip explorer sınıfı süperyat, yedi kabininde toplam 14 kişiyi ağırlayabiliyor. Geniş yaşam mahallerinde estetikle işlevselliği buluşturan yat küçük motorlarıyla katettiği uzun yol ve düşük yakıt sarfiyatıyla öne çıkıyor.

Yazı EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar KEREM SANLIMAN

Tekne boyları büyüdükçe tasarım ve işlevsellik de önem kazanıyor. Son yıllarda büyük tekne kullanıcılarının daha fazla yaşam alanı ve daha çok hacim isteklerine; daha az yakıt ile daha uzun seyir talebi de eklendi. Explorer teknelerin öne çıkan özelliklerinin başında ise daha fazla hacim ve yaşam alanı sunabilmelerinin yanı sıra daha sessiz olmaları geliyor. Aynı zamanda daha küçük motorlarla ulaştıkları uzun menziller sayesinde de hem tasarruflu hem çevreciler. Bu alanda ülkemizdeki en iddialı tersane ise Numarine oldu. 2017 yılında ilk “Explorer” tipi teknesini suya indiren Numarine, dört yıl içerisinde bu sayıyı 20’ye çıkararak dünyada sektörün öncü markalarından biri haline geldi.

Ömer Malaz’ın kurduğu ve bugünlere getirdiği, Türkiye’nin Turquality sahibi ilk uluslararası markası Numarine, “Explorer” serisinin ilk 37 metrelik deplasman teknesini Eylül ayında suya indirdi. Yeni amiral gemisinin dünya prömiyerini ise Eylül ayındaki Cannes Yachting Festival’da gerçekleştirdi. İç ve dış tasarımı Can Yalman’a, gemi inşa mühendisliği Umberto Tagliavini’ye ve iç dekorasyonu ünlü İtalyan tasarım stüdyosu Hot Lab’a ait 37 metre boyundaki çelik gövde, kompozit üst binalı 37 XP, markanın bugüne kadar inşa ettiği en büyük yat.

Türk sahibine teslim edilen ilk gövdenin ardından ABD’den dört, İngiltere’den de bir sipariş alan 37 XP’ye gösterilen yoğun ilgi tersanenin de yüzünü güldürüyor. Amiral gemisi, Cannes’daki prömiyerin ardından 9 Ekim’de de Türkiye’de Numarine severler ile buluştu. Fethiye Turunç Pınarı Koyu’ndaki Yazz Collective’te Numarine sahiplerine özel verilen davette Türkiye lansmanı gerçekleştirilen 37 XP’yi Numarine Uluslararası Satış Yöneticisi Ali Tanır ile birlikte gezdik. Devamı Yacht Türkiye Aralık 2021 sayımızda…