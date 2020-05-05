Yacht Türkiye MAYIS 2020 – 171

14 ALESTA
Numarine, Mazu Yachts, Alia Yachts, Custom Line Navetta, Galeon Yachts, Sea Ray, Hylas Yachts, Pogo, TURMEPA, Suzuki Motor, Le Meridien Bodrum, Titanic Hotels…
22 SEKTÖR
Yatçılık sektörünün önde gelen üreticilerine ve distribütörlerine salgınla nasıl mücadele ettiklerini, ne gibi önlemler aldıklarını sorduk…
26 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…
33 KILAVUZ
Doğayı koruma anlayışı önem kazanıyor, hibrit donanımlı yatlar artıyor. En çevreci 12 tekneyi seçtik…
44 MEGAYAT
İtalyan Sanlorenzo’nun bugüne kadar ürettiği en büyük megayat Attila…
50 YACHT KEŞİF
Bu yıl Avrupa Yılın Yatı ödüllerinin Lüks-Gezi kategorisi kazananı olan Amel 60’ı inceledik…
54 MAVİ PORTRE
Yıllardır Bodrum’da yaşayan Alman yazar, fotoğrafçı ve denizci Udo Hinnerkopf’dan hikâyesini dinledik…
58 DENİZİN ÇAĞRISI
Denizde izolasyonu en iyi bilen deneyimli denizcilerden Tanıl Tuncel, teknede sağlıklı ve keyifli yaşamanın hem ekonomik hem de keyifli yollarını yazdı….
66 KÜÇÜK KOYLAR
Kıyılarımıza ve denizde seyre gelen kısıtlamalarda güncel durumu Ali Boratav kaleme aldı…
70 MARİNA
Kıyılarımızda hizmet veren başlıca marinaların yetkilileri pandemi günlerinde acil durum planlarını ve tedbir paketlerini anlattı.
72 MEGAYAT DÜNYASI
Bir megayat şefi olan Deniz Kurt Görsev, dünyanın ünlü şefleri arasında yer alan isimlerle ve bir şef ajansı sahibiyle Covid-19’un sektörde yarattığı dalgayı konuştu…
74 FIRTINA KUŞU
Süha Umar dünyanın içinde bulunduğu süreçte insanı ve doğayla ilişkisini masaya yatırdı…
77 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt koronavirüse uyarladığı şarkılar eşliğinde modern insanın karantina halleri hakkındaki görüşlerini paylaştı…
78 DERİN MAVİ
Gemiler vasıtasıyla dünyaya yayılan ilk pandemiyi ve etkilerini Mehmet Bezdan kaleme aldı…
80 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, tarihteki tüm salgınların insanoğlunun aşırı tüketiminden kaynaklandığını yazdı…
81 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz karantina süreci için, kendi deneyimlerinden yola çıkarak öneriler sundu…
82 MACERAPEREST
Edhem Dirvana yelkencilikte gösterdiği üstün başarılardan dolayı İngiliz Kraliyet Şövalye Nişanı’yla ödüllendirilmiş, yaşayan en büyük denizcilerden Sir Chay Blyth’i anlattı…
84 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerde, Gökova’daki teknesini İstanbul’a getirmek için yaptığı maceralı seyri anlattı…
88 KİTAP
Karantina okumaları için salgınla ilgili kitaplar ve e-okuma önerileri…
90 TRAMOLA
İlk sanal yarışlar TAYK-TEB İlkbahar Trofesi ve Türkiye Sportsboat Trofesi düzenlendi…
91 YAT MARKET