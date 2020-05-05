Yacht Türkiye MAYIS 2020 – 171

14 ALESTA

Numarine, Mazu Yachts, Alia Yachts, Custom Line Navetta, Galeon Yachts, Sea Ray, Hylas Yachts, Pogo, TURMEPA, Suzuki Motor, Le Meridien Bodrum, Titanic Hotels…

22 SEKTÖR

Yatçılık sektörünün önde gelen üreticilerine ve distribütörlerine salgınla nasıl mücadele ettiklerini, ne gibi önlemler aldıklarını sorduk…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…

33 KILAVUZ

Doğayı koruma anlayışı önem kazanıyor, hibrit donanımlı yatlar artıyor. En çevreci 12 tekneyi seçtik…

44 MEGAYAT

İtalyan Sanlorenzo’nun bugüne kadar ürettiği en büyük megayat Attila…

50 YACHT KEŞİF

Bu yıl Avrupa Yılın Yatı ödüllerinin Lüks-Gezi kategorisi kazananı olan Amel 60’ı inceledik…

54 MAVİ PORTRE

Yıllardır Bodrum’da yaşayan Alman yazar, fotoğrafçı ve denizci Udo Hinnerkopf’dan hikâyesini dinledik…

58 DENİZİN ÇAĞRISI

Denizde izolasyonu en iyi bilen deneyimli denizcilerden Tanıl Tuncel, teknede sağlıklı ve keyifli yaşamanın hem ekonomik hem de keyifli yollarını yazdı….

66 KÜÇÜK KOYLAR

Kıyılarımıza ve denizde seyre gelen kısıtlamalarda güncel durumu Ali Boratav kaleme aldı…

70 MARİNA

Kıyılarımızda hizmet veren başlıca marinaların yetkilileri pandemi günlerinde acil durum planlarını ve tedbir paketlerini anlattı.

72 MEGAYAT DÜNYASI

Bir megayat şefi olan Deniz Kurt Görsev, dünyanın ünlü şefleri arasında yer alan isimlerle ve bir şef ajansı sahibiyle Covid-19’un sektörde yarattığı dalgayı konuştu…

74 FIRTINA KUŞU

Süha Umar dünyanın içinde bulunduğu süreçte insanı ve doğayla ilişkisini masaya yatırdı…

77 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt koronavirüse uyarladığı şarkılar eşliğinde modern insanın karantina halleri hakkındaki görüşlerini paylaştı…

78 DERİN MAVİ

Gemiler vasıtasıyla dünyaya yayılan ilk pandemiyi ve etkilerini Mehmet Bezdan kaleme aldı…

80 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, tarihteki tüm salgınların insanoğlunun aşırı tüketiminden kaynaklandığını yazdı…

81 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz karantina süreci için, kendi deneyimlerinden yola çıkarak öneriler sundu…

82 MACERAPEREST

Edhem Dirvana yelkencilikte gösterdiği üstün başarılardan dolayı İngiliz Kraliyet Şövalye Nişanı’yla ödüllendirilmiş, yaşayan en büyük denizcilerden Sir Chay Blyth’i anlattı…

84 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerde, Gökova’daki teknesini İstanbul’a getirmek için yaptığı maceralı seyri anlattı…

88 KİTAP

Karantina okumaları için salgınla ilgili kitaplar ve e-okuma önerileri…

90 TRAMOLA

İlk sanal yarışlar TAYK-TEB İlkbahar Trofesi ve Türkiye Sportsboat Trofesi düzenlendi…

91 YAT MARKET