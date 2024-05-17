GISA: Mavi sularda 44 metrelik tasarım harikası

Türk tersane Mengi Yay , 60 yıllık deneyimini dinamik dış tasarım uzmanlığı ve buna bağlı teknolojik yeniliğin ürünü olan Virtus serisinde bir araya getiriyor. World Superyacht Awards’ta finalist olarak yarışan ve serinin yeni modeli olan Gisa’nın tasarımında Paolo Dose ve Jaron Ginton imzası bulunuyor. Yazı İLKE YILMAZ Fotoğraflar MENGİ YAY ARŞİVİ

Türk yatçılık sektöründe olduğu kadar küresel adından söz ettiren Mengi Yay, birçok ikonik yata imzasını atan öncü bir tersane. Özel yapım çelik gövde ve alüminyum üst yapılı motoryatların üretiminde kendisinin sürekli bir üst versiyonunu oluşturabilen bir tersane olarak konumlanıyor. Yakın zamanda üretim hattına 102 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yeni bir hangar ekleyen Mengi Yay, tersanenin altyapısını önemli ölçüde geliştirmiş. Hangarın donanım kapasitesi, aynı anda dört adet 50 metrelik yatı barındırabilecek büyüklükte.

2009 yılında Mengi Yay, serinin ilk modeli olan Virtus 44-Tatiana V’i (gövde numarası NB96) inşa ederek Virtus Line’ı tanıttı. Tatiana V, tersanenin geçmişinde bir dönüm noktası niteliğinde. Tersane yarım asrı aşan bilgi birikimini aktardığı Virtus 47 motoryatlarıyla 44 serisini de aşan bir filo ortaya çıkardı. Tersanenin yönetim ekibi, Virtus Line’ı daha da genişletmeye karar vermiş. Hâlihazırda Virtus 43, Virtus 39 süperyatlar ve son olarak 52,6 metrelik Virtus XP’den oluşan Virtus filosuna sahip.

İTALYAN KONSEPTİLİ MODERN GISA

Bu ay incelediğimiz megayat Gisa, Mengi Yay imzası taşıyan ve sayısız farklı özelliğiyle öne çıkan benzersiz bir proje. Gisa, VYD Studio tarafından tasarlanmış. İtalyan çizgisini sergileyen bir dış tasarıma sahipken, gövde Ginton Naval Architect tarafından titizlikle planlanmış. Hem VYD hem de Ginton, megayatın profilinde pürüzsüz yüzeylere sahip uzun çizgilere odaklanmış. Bu uzun ve pürüzsüz yüzeyler yata modern ve şık bir profil kazandırmış. Yatın planı sahibine cömert genişlikte modern bir kabin ve ana salon sağlıyor. Yaşam hacmi makine dairesinin yer aldığı kıç tarafta bulunuyor. Bu büyüklükteki benzer yatlarla karşılaştırıldığında Gisa, çok daha büyük bir hacim sunuyor. Devamı Mayıs 2024 sayımızda.