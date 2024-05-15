Aykut Özgülsün: Yacht Factory’nin hedefi Doğu Akdeniz’in en büyük refit merkezi olmak

Ülkemizin en yeni tersanelerinden Yacht Factory, kısa vadede Türkiye’deki en önemli refit merkezi olmayı ve dünyada da bilinen tersaneler arasında yer almayı hedefliyor. Uzun vadede ise kendisine daha büyük hedefler koyan tersane, bunları geçekleştirmek adına alanında başarılı bir isim olan Aykut Özgülsün’ü işin başına getirdi. Yazı EYÜP ÖZEL Fotoğraflar YACHT FACTORY

Yalova Altınova’da, kara ve denizde yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alana kurulan Yacht Factory, öncelikle yayıldığı alanın büyüklüğüyle dikkatimizi çekiyor. Yüzer havuzu ve 800 ton kapasiteli seyyar lifti olan tersanenin bir başka çarpıcı alanı da yaklaşık 10 bin metrekarelik hangarı. Yaklaşık 350 kişinin çalıştığı, birçok işi kendi bünyesinde yapan tersanenin kendi marangozhanesi ve kendi dizayn ofisi var. Tüm bu işlerin başına da deneyimli bir isim, Aykut Özgülsün getirilmiş. Dünyanın en büyük süperyat refit merkezi olan Marina Barcelona 92 şirketinin tepe yöneticiliği, Fransa La Ciotat’daki yatırımın ardından MB92 La Ciotat’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürüten Aykut Özgülsün şimdi Yacht Factory’in CEO’su. Özgülsün ile geçen ay tersaneyi gezip refit projelerini, yeni inşayı ve tersanenin altyapı çalışlmalarını yerinde inceledik ve kendisinden Yacht Factory’nin kısa ve uzun dönem hedeflerini dinledik.

KENDİ TASARIM STÜDYOSUNU KURDU

Siz Yacht Factory’yi nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl bir tersane?

Bir süperyatın yaşamında ihtiyacı olan tüm servisler veriliyor Yacht Factory’de. Bakım-onarım, refit dediğimiz revizyonlar, kara ve deniz parkı hizmeti… Aynı zamanda NOA adını verdiğimiz markamızla 38, 48 ve 68 metre boylarında yeni yatlar da üretiliyor.

Tersane yeni yapılanıyor gördüğümüz kadarıyla. Şu ana kadar tesiste yapılan işlerden bahsedebilir misiniz?

Altyapı çalışmaları tamamlandı. Park alanı zemin güçlendirmesi yapılarak tüm saha betonlandı. Merkez ofis binasının içi baştan yapıldı. Hâlihazırda süren; bazı önemli taşeron firmalara kiralanmak üzere atölyelerin inşası ve de tersanemizde refit hizmeti alacak olan teknelerin kaptan ve mürettebatının kullanımına sunulacak olan sosyal tesis, gym ve futbol, tenis ve basketbol gibi sportif alanlarının inşası devam ediyor.

Kaç çalışanınız var? Tüm işler tersanenin kendi bünyesinde mi yapılıyor?

Direkt olarak 100, endirekt olarak yaklaşık 250 olmak üzere tersanede 350 kişi çalışıyor. Birçok iş kendi bünyemizdeki eğitimli iş gücüyle yapılıyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren marangozhanedeki tüm makine parkı yeni alındı. Sadece marangozhanede 40 kişi çalışıyor. Yeni yat almak isteyen kişilerin tüm özel isteklerine cevap verebilmek için kendi dizayn stüdyomuzu kurduk. İç yerleşimde yapılmak istenen değişikliklerden malzeme seçimine kadar tüm opsiyonlar hızlıca alıcının onayına sunulmak üzere kendi dizaynerlarımızca çiziliyor.

Gördüğümüz kadarıyla bir yeni inşa ve birçok refit projesi var. Şu an tersanede yürüyen projelerden bahsedebilir misiniz?

Haklısınız. Dört adet yeni üretim ve boyları 37 metre ile 74 metre arasında değişen dokuz adet refit projesini gerçekleştiriyoruz. Tabii yaz başlayınca refit projeleri bitmiş olacak ve yatlar kullanıcılarıyla buluşacak.

YILLIK 100 TEKNELİK ALTYAPI

Refit, sizin de yakından bildiğiniz, çalıştığınız bir alan. Bu konu özelinde sizden değerlendirmeler almak isteriz. Öncelikle tersanenin bu alandaki kapasitesini ve hedeflerini öğrenebilir miyiz?

Barselona’daki refit merkezi dünyanın en büyük yatlarını misafir eden bir tesis. Dünyanın en büyük 100 yatının yaklaşık 60 tanesine dokunmuş olan bir tesis. Ben de o tesiste görev yaparken tüm bu yatları inceleme, gezme ve bazılarının sahipleriyle ve çoğunun kaptanlarıyla tanışma ve onları ağırlama fırsatı elde ettim. Fransa’da yaptığımız yatırımla birlikte iki tesis yılda yaklaşık 200 refit projesi tamamlıyordu. Dolayısıyla bu süper ve megayatların ihtiyaçlarını, yat tesise ulaşmadan yapılması gereken hazırlıkları, ulaştıktan sonra yapılması gerekenleri, nasıl ağırlamak gerektiğini tecrübe etme fırsatım oldu. Çok büyük bir alana sahip olduğumuz için ve tüm boydaki yatlara hizmet verme konusunda bir kısıtımız olmadığından özel bir tesise sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kurduğumuz profesyonel iş gücü ve yatırımını tamamladığımız IT teknolojisiyle birlikte insan-ekipman-sistem yatırım üçlemesini gerçekleştirdik. Kapasite olarak baktığımızda yılda 100 projeyi rahatlıkla karşılayabilecek bir altyapı mevcut. Hedefimizde zaten Doğu Akdeniz’in en büyük refit merkezi olmak. NOA markamızı da tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz.

Dünyada refit pazarının geldiği nokta ile Türkiye’nin bu pazarda kendisine edindiği yeri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünyada süperyat sayısı arttıkça, bu yatların bakım-onarım ve refit ihtiyaçları da otomatik olarak artıyor. Süperyatların seyir destinasyonları önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi çoğu megayat hem Akdeniz ve hem de Karayip sezonunu yaşıyor. Bakım-onarım ve refit ihtiyaçlarını ise bu iki sezon arasındaki sürede tamamlıyor. Bu bakımdan Batı Akdeniz bu yatların geçiş yolu üstünde olduğundan coğrafi olarak şanslı. Fransa ve İspanya’daki tesisler hep yoğundur. Ancak şimdilerde endüstrimizde yeni destinasyonların gözde olacağı konuşuluyor ve bunların içinde en parlayanı son dönemde yapılan büyük yatırımlar nedeniyle Kızıldeniz olarak işaret ediliyor. Tabii o bölgede şu anda bazı hususlar mevcut ancak onlar sona erdiğinde o yöne de bir trafik oluşacak ve bu bağlamda Türkiye de coğrafi avantajı yakalayacak.

Refit bakımından Yacht Factory’nin bulunduğu lokasyonun avantajları nedir?

Bulunduğumuz bölgede oturmuş bir deniz kültürü var. İrili ufaklı bir sürü tersane bölgede yıllardır hizmet veriyor. Gerek malzeme ve gerekse tecrübeli iş gücü bölgede mevcut. Yacht Factory gerek ekipman gerek iş gücü ve gerekse teknolojik sistem altyapısını tamamlayarak çalışmaya başladı. Kalite en önemli önceliğimiz, zamanında teslim, şeffaflık ve müşteri odaklılık dikkat ettiğimiz konuların başında. Özellikle kaptan ve mürettebat için kurmuş olduğumuz sosyal ve sportif alanlarımızla fark yaratıyoruz. Yapmış olduğumuz projelerin garanti prosesleri ve satış sonrası hizmetlerimiz ile de dikkat çekiyoruz. Böylelikle de müşteri memnuniyeti sağlanmış oluyor. Tekrar gelen müşteri sayısı bu işi ne kadar iyi yapıp yapmadığınızı gösteren en önemli faktör.

İLK MEGAYAT MAYIS 2025’TE SUDA

Yat tasarımı ve custom yat inşası da faaliyet alanınız. Bu konuda şu an hangi aşamadasınız?

NOA markamızla 38, 48 ve 68 olmak üzere üç boyda bir seri sunuyoruz. Bu seri İtalyan Hot Lab dizayn ofisi tarafından tasarlandı. Ancak kişiye özel değişiklikler yapabilmek amacıyla kendi dizayn ekibimizi de kurduk. Serimizin 48 metrelik ilk teknesi yapım aşamasında ve Mayıs 2025’te suya inecek.

NOA teknelerinin alametifarikası nedir?

NOA serimizin yenilikçi kıç güverte alanı, klasik yat tasarımına farklı bir bakış açısı sunuyor. Kesintisiz bir perspektifle denize açılan balkonları ve üç adımda suya ulaşmanızı sağlayan kıç tasarımı serimizin en önemli özelliği. Suyun üstünde olma duygunuzu bu boyda bir teknede en keyifli hale getiriyoruz. Bir otelin balkonu yerine evinizin denize sıfır kumsalında oturmak gibi. Bu, serimizin en beğenileceğini düşündüğümüz özelliği. Tekne sahibinin mürettebat ile olan ilişkilerini minimumumda tutan plan yerleşiminde mahremiyeti koruyor olmak ve bununla beraber arka planda işleyen operasyonu kolaylaştırmak adına kesintisiz bir dolaşım sağlıyoruz. Mürettebat tüm alanlara müşteri mahremiyetini bozmadan ulaşabiliyor. Bunlarla beraber serinin tüm teknelerinde başta ve kıçta olmak üzere tüm güverte alanları keyif almak için tasarlandı. İç mekânlarda tam boy camlar ve güverte alanları ile birleşen salonlar iç-dış ilişkisini bütünleştiriyor.

Son olarak bizimle yakın ve uzak hedeflerinizi de paylaşır mısınız?

Genç bir şirket olduğumuz için öncelikle tanınır olmak adına başta Monaco ve Cannes olmak üzere sektörün tüm önemli fuarlarına katılım sağlamayı planladık. NOA markamızı özellikle önümüzdeki yıl her yerde duyuracağız. Kısa vadede Türkiye’deki en önemli refit merkezi ve yeni yat üretim tersanesi olmayı ve dünyada da bilinen tersaneler arasında yer almayı hedefliyoruz. Bence kurmuş olduğumuz bu sistem ve yatırım hedeflediğimiz yerlerde olmayı hak ediyor.☸

AYKUT ÖZGÜLSÜN KİMDİR?: İTÜ Kimya Mühendisliği mezunu. Biri mühendislik, biri MBA olmak üzere iki master derecesi var. Çalışma hayatına Mercedes Benz’de başladı. Suzuki Türkiye’nin Satış ve Pazarlama Direktörlüğünü yaptı. Denizle olan ilk profesyonel deneyimi katamaran deniz taksi ve toplu taşıma deniz araçları inşa eden bir tersaneyi yönetmesiydi. Daimler Chrysler firmasında Operasyonel Kiralama Şirketi kurdu. Tüvtürk şirketinde COO pozisyonunun ardından dünyanın en büyük süperyat refit merkezi olan Marina Barcelona 92 şirketinin tepe yöneticisi oldu. Fransa La Ciotat’daki yatırımın ardından MB92 La Ciotat’ın Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüttü. Şimdi de Yacht Factory CEO’su.